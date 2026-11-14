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▲鄭麗文與國民黨彰化縣長候選人魏平政準時到場力挺，（圖／國民黨彰化縣黨部提供，2026.11.14）

鄭麗文怒批司法「乾脆不演了」！喊話彰化人團結別被軟土深掘

國民黨提名彰化線西鄉長候選人黃漢皇因涉嫌以生吐司賄選，昨晚遭羈押禁見，導致今（14）日上午競總成立大會「主角缺席」！國民黨主席鄭麗文如期到場，親自牽著黃漢皇妻子的手大進場，更砲火全開痛批司法選前凶殘出手，連一年多前出遊買生吐司送同事、遊覽車小姐在車上喊「未來支持黃漢皇」這類一般人情世故，都能被當作賄選辦案甚至將人收押，怒嗆「這是違憲，看彰化人好欺負嗎？」截至目前為止，國民黨在彰化縣已接連出現兩起候選人因案在押、導致競選總部成立大會「主角無法親自出席」的罕見案例，前一件是彰化縣議長謝典霖。此次線西鄉長候選人黃漢皇，因去年9月線西鄉民代表會舉辦國內經建考察活動時，身為鄉代的他發送每條價值約150元至180元的生吐司給同行鄉代，遭檢方認定涉犯《選罷法》投票行賄罪嫌，法院昨晚裁准羈押禁見。今日上午黃漢皇競選總部成立大會現場，原排定由鄭麗文牽著黃漢皇的手氣勢大進場，在主角缺席的情況下，鄭麗文與國民黨彰化縣長候選人魏平政仍準時到場力挺，鄭麗文除溫言安慰黃漢皇妻子，更親自拉著她的手步入會場，展現全力相挺決心。鄭麗文一上台便直言自己內心非常憤慨，痛批選前倒數關鍵時刻，司法機關竟如此凶殘地針對在野黨候選人出手。她還原事件脈絡指出，一年多前線西鄉代表會出遊考察，途經南投埔里時，黃漢皇隨手購買當地有名的生吐司分送同事，這本是再自然不過的「台灣人情味」，檢方卻硬要「牽拖」成今年選舉的賄選禮品，甚至僅憑遊覽車小姐在車上喊了一句「黃代表請大家吃吐司，未來選舉大家要支持」作為賄選鐵證，讓她忍不住反問「這不是一般的人情世故嗎？辦賄選已經很離譜，竟然還收押！為什麼偏偏發生在彰化，是看彰化人好欺負嗎？」鄭麗文更重砲抨擊，如今司法粗暴介入選舉「乾脆不演了」，公然違憲、隨意侵犯人身自由；她喊話現場鄉親，彰化人絕對不能讓人「軟土深掘」，縱使「司法可以不公，但黃漢皇絕對不能落選」。鄭麗文最後強調，儘管面臨如此侵門踏戶的司法追殺，只要彰化鄉親與支持者團結一心、立場堅定，國民黨在彰化絕對不會被打倒，呼籲選民用手中選票替黃漢皇討回公道。