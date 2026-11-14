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▲線上完成MOU及姊妹校簽署儀式後，雙方代表手持合約書合影留念。（圖／高市府教育局提供）

高雄市與美國關島持續深化城市及教育交流，繼今年3月高雄市長陳其邁與關島總督古蕾露（Hon. Lourdes A. Leon Guerrero）簽署姊妹市協議後，雙方進一步拓展教育合作，11月13日透過線上儀式簽署教育合作備忘錄（MOU），並促成高雄市前鎮高中與關島Okkodo高中、左營高中與George Washington高中締結姊妹校，將城市間的友好關係延伸至校園，為兩地師生開啟更多元的國際交流機會。高市府教育局長吳立森表示，高雄與關島同為充滿活力的海洋城市，擁有豐富的海洋文化及地理特色，也具備深化教育合作的共同基礎。高雄市持續推動國際教育，積極拓展學生全球視野及雙語能力，目前本市學校已建立超過300所國際夥伴學校，並持續與美國各州及相關組織拓展合作，涵蓋STEM教育、半導體科技及淨零永續等領域。教育局指出，未來期待與關島教育夥伴在雙語教育、STEM學習、藝術及體育等面向展開多元合作，並逐步推動線上協作學習及雙向實體互訪，讓學生透過跨文化互動拓展國際視野，也讓教師有更多專業交流與相互學習的機會。教育局強調，此次教育合作備忘錄簽署及姊妹校締結，是高雄與關島教育交流的重要里程碑，感謝市府行政暨國際事務處、關島教育夥伴Naholowaa博士及雙方學校行政團隊的積極促成，期盼透過長期且多元的合作，深化兩地情誼，為學生打造更具國際連結的學習環境，共同開創教育合作新篇章。