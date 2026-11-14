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▲民進黨台北市長候選人沈伯洋出席台北市長候選人公辦電視政見發表會。（圖／記者嚴俊強攝 ,2026.11.14）

▲民進黨台北市長候選人沈伯洋出席台北市長候選人公辦電視政見發表會。（圖／記者嚴俊強攝 ,2026.11.14）

首場台北市長選舉公辦政見發表會今（14）日下午登場，對於上午未安排公開行程，外界好奇是否為政見會進行特訓，民進黨台北市長候選人沈伯洋會前受訪時否認，表示他上午都在陪女兒寫作業。台北市長選舉公辦政見發表會下午登場，據北市選委會發布資料，下午2時5分至下午3時6分為3號沈伯洋、6號唐新民發言；下午3時10分至下午4時11分由4號蕭文乾、5號蔣萬安發表；下午4時15分至下午5時16分則是1號郭璽、2號林志成發言時間。沈伯洋下午身穿藍色西裝、手拿《順報》現身發表會，媒體詢問，上午是否為政見會進行特訓或帶幸運小物？沈伯洋否認，並稱他上午都在陪女兒寫作業；至於女兒有沒有幫忙加油？沈伯洋說，倒是沒有，因為早上寫左跟右，還有上跟下，花了女兒蠻多時間、有點挫折，因此早上在鼓勵女兒。對於手持《順報》，是否將在政見會上拿出？沈伯洋說，對啊！這是他們政策白皮書的一款，所以想說拿在身上，跟大家介紹。