首場台北市長選舉公辦政見發表會今（14）日下午登場，對於上午未安排公開行程，外界好奇是否為政見會進行特訓，民進黨台北市長候選人沈伯洋會前受訪時否認，表示他上午都在陪女兒寫作業。
台北市長選舉公辦政見發表會下午登場，據北市選委會發布資料，下午2時5分至下午3時6分為3號沈伯洋、6號唐新民發言；下午3時10分至下午4時11分由4號蕭文乾、5號蔣萬安發表；下午4時15分至下午5時16分則是1號郭璽、2號林志成發言時間。
沈伯洋下午身穿藍色西裝、手拿《順報》現身發表會，媒體詢問，上午是否為政見會進行特訓或帶幸運小物？沈伯洋否認，並稱他上午都在陪女兒寫作業；至於女兒有沒有幫忙加油？沈伯洋說，倒是沒有，因為早上寫左跟右，還有上跟下，花了女兒蠻多時間、有點挫折，因此早上在鼓勵女兒。
對於手持《順報》，是否將在政見會上拿出？沈伯洋說，對啊！這是他們政策白皮書的一款，所以想說拿在身上，跟大家介紹。
我是廣告 請繼續往下閱讀
沈伯洋下午身穿藍色西裝、手拿《順報》現身發表會，媒體詢問，上午是否為政見會進行特訓或帶幸運小物？沈伯洋否認，並稱他上午都在陪女兒寫作業；至於女兒有沒有幫忙加油？沈伯洋說，倒是沒有，因為早上寫左跟右，還有上跟下，花了女兒蠻多時間、有點挫折，因此早上在鼓勵女兒。
對於手持《順報》，是否將在政見會上拿出？沈伯洋說，對啊！這是他們政策白皮書的一款，所以想說拿在身上，跟大家介紹。
更多「2026九合一」相關新聞。