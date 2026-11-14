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▲彩匯自助餐廳招牌菜除了牛排、雪蟹腳之外，還有神戶甜點大師研發甜點等。（圖／台北美福提供）

高雄洲際酒店推龍蝦吃到飽 下殺75折

▲高雄洲際酒店的「SEEDS 大地義式餐廳」推出「BBQ 大地龍蝦炙宴券」每套2580，享買三送一、買十送二，餐點以當日為準。（圖／高雄洲際提供）

台北美福大飯店宣布，飯店內的人氣buffet「彩匯自助餐廳」要推出買一送一優惠，即日起至12月31日的每周一至週四，顧客只要出示大直或是內湖區的公司名片或大直區鄰里證明就享優惠，午餐與晚餐都可將有買一送一（優惠者需另收原餐價一成服務費），招牌菜包含牛排、雪蟹腳等通通都能享半價吃到飽。台北美福大飯店的人氣buffet「彩匯自助餐廳」，推出平日限定的兩人同行一人免餐費活動，顧客只要出示大直或是內湖區的公司名片或鄰里證明，即享有買一送一（免費者需收原餐價的一成服務費）。近半價折扣能吃到爐烤牛排、招牌和牛清湯、招牌牛肉麵、雪蟹腳、炭烤日本生蠔、現煮叻沙椰香鮑魚鍋或香烤奶油麵包蟹等，還有精緻又多樣的甜點，通通都能吃到飽。提醒優惠僅限成人，每組訂位至多12位；優惠者需另收原價一成服務費。單張證件或名片至多可預訂12人（含贈送者）日期：即日起至12月31日的每周一至週四優惠條件：▪️大直地區公司、內湖科技園區工作名片或員工識別證。▪️美福鄰里居民：凡設籍於台北市大直里、永安里、北安里、成功里及金泰里，持身分證即享優惠。高雄洲際酒店日前為了響應雙11，在推出五週年限量餐券，集結 SEEDS大地義式餐廳、湛露中餐廳、WA-RA日式餐廳、HAWKER好客南洋餐廳 與 BL.T33 大廳酒吧五大餐飲品牌，以最優7.5折禮遇邀請貴賓同慶開幕五週年。活動優惠將至17日23:59為止。尤其想大啖龍蝦，SEEDS 大地義式餐廳將備受賓客喜愛的人氣饗宴化為「BBQ 大地龍蝦炙宴券」，每套 2580元，推出兩種加贈方案：購買三套加贈一套，共四套7740元；購買十套加贈兩套，共十二套2萬5800元，最優相當於7.5折優惠禮遇。