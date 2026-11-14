現年19歲的雷皓博去年才從北科附工畢業，原本就將旅外視為目標，但最終選擇先念大學，持續強化身體素質與心態，持續探詢旅外機會，本次U23兩度出賽好表現，也讓他獲得更多國際球探關注。

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雷皓博將旅外視為唯一目標 球速飆破156公里

雷皓博有美國籍、但不能參與選秀 旅外可與球隊自由接觸

但他如果打算前往美職打球，其實不用透過選秀。

業餘選秀（Rule 4 Draft）的資格認定，是依據「居住地與就學地」而非單純看國籍；唯有長期居住於美國、加拿大或波多黎各等美國屬地，並在當地就讀高中或大學的選手才必須強制參加選秀。

U23世界盃今（14）日早晨上演台日大戰，中華隊靠著國體大王牌雷皓博完投7局僅失1分，率隊2：1擊敗強敵。雷皓博雖然是台美混血，但完全是台灣三級棒球栽培的潛力新秀，從大勇國小、青溪國中到高中就讀名校北科附工，高二起便扛下王牌重任，球速飆破150公里，還入選亞青賽。雷皓博高中畢業前，就將旅外視為唯一目標，最終並未與國外球團簽約，也沒有參與中職選秀，選擇先留台念國體大，今年大一就成為隊上王牌投手，在場上霸氣十足的他，最大特色除了球速之外，續航力也是其特色，今年大專聯賽曾以107球完投9局僅失1分，還送出8K。雷皓博本屆U23首戰對尼加拉瓜後援上場，主投5.2局無失分，還狂飆156公里速球，今日再對日本投出7局僅失1分，賽會累積12.2局僅失1分，在國際舞台上將壓制力證明給國外球探看，此外球速成長至156公里，也為旅外優勢之一。此外，雷皓博雖然有美國籍，父親雷森（Nathan Miller）又是堪薩斯皇家隊駐台球探，根據大聯盟勞資協議規定，因此雷皓博想去美國打球，基本上與過去旅美球員一樣，能與全美30支大聯盟球隊自由接觸，只要在符合國際球員簽約金以下，就能展開旅美生涯，若是有多隊競逐，雷皓博等於還擁有選擇權，決定將前往哪支球隊小聯盟開始起步。