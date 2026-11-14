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▲倫德伯格是今年最佳新秀的熱門人選，打出如夢似幻的開局。（圖／美聯社／達志影像）

在NBA盃小組賽金州勇士客場以85：123慘敗給聖安東尼奧馬刺的這場比賽中，灣區大軍開局就被打爆，被馬刺狠狠上了一課。開季以來備受矚目的24歲勇士新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg），全場出戰23分40秒，13次出手僅命中1球，三分線外2投盡墨，僅靠罰球添得1分，留下難堪的3分、7籃板、1助攻與3失誤，正負值更是全場最低的-40。馬刺用一場38分的屠殺，冷酷地向這位年輕新星道出：「歡迎來到NBA。」就在這場比賽開打前夕，倫德伯格是今年最佳新秀的熱門人選，打出如夢似幻的開局。隨著當家球星柯瑞（Stephen Curry）因腹斜肌傷勢預計缺陣至少兩周，從總教練科爾（Steve Kerr）到老將格林（Draymond Green），都公開點名要將球權交到倫德伯格手中，期待這位開季場均繳出21.7分、7.4籃板、3.7助攻的第二進攻選擇能像「領頭狼」般扛起進攻重任。而倫德伯格本人更是豪氣干雲，不僅受訪時直言「今年真正的目標是爭取入選全明星賽」，更霸氣喊話要「讓快成爺爺輩的柯瑞重煥生機，不讓他生涯最後幾年白白浪費」，賽前甚至放話要多投三分球去引誘場均近5次阻攻的文班亞馬（Victor Wembanyama）出來協防並消耗對方。不過，理想很豐滿，現實卻無比骨感。倫德伯格今天只拿了3分，13投1中，正負值也是全隊第一。馬刺給予他第一球星的防守待遇，而這顯然對於一名NBA新鮮人來說太過沉重。比賽第一節之後，他就呆坐在板凳上，彷彿徹底被擊潰。賽後受訪時他說：「我現在精神狀況很糟」。倫德伯格本季的確是打出如夢似幻的開局，但歷史上一鳴驚人的新秀還少嗎？能否持續打出好表現，才是一名球員能否在NBA立足的關鍵。而要在一個頂尖的聯盟做到這一點，最重要的是有特色。倫德伯格目前什麼都會，但好像又什麼都不精，這種球員的特色是不穩定，在一個好的體系中他能發揮所長，打出亮眼成績，因為他的球商很高；但環境變得艱困時，下限又異常的低。倫德伯格身高206公分，體重108公斤，擁有靈活的移動能力，身體就是他最大的優勢，進攻端他的技術也相當不錯。防守上，他可以打多個位置，身高和臂展也可以應付大部分的選手。不過，當真正要他擔任球隊主要持球者時，缺乏持續創造機會的能力，另外他雖然可以短暫擔任內線，但又無法真正扛住對方大中鋒。看似樣樣都行，但投射稱不上頂尖，運球突破等動作都依賴在高速轉換的環境發揮出水準。今天的比賽就是很好的例子，面對禁區坐鎮著文班亞馬這尊歷史級別的護框巨塔、外圍防守者又兼具高度與對抗性的馬刺隊，倫德伯格所有的技術短板瞬間暴露無遺。他既無法靠單打撕裂防線，也找不到任何一項足以持續吸引對手包夾的絕對優勢；當他這個進攻軸心被徹底鎖死，勇士整套傳切體系隨即陷入癱瘓，全隊先發五人合計43投僅10中，打得荒腔走板。勇士今天慘烈一役，讓人更加深刻體會到38歲的柯瑞過去肩上究竟扛著多麼沉重的担子，也給了年輕氣盛的倫德伯格最及時的一記當頭棒喝。勇於表達雄心壯志固然值得肯定，但從這場比賽看來，距離真正接班成為灣區核心，他還有很長的一段路要走。還好，他不是一名沒有上進心和反思能力的球員，科爾與喬丹（Michael Jordan）、鄧肯（Tim Duncan）一起打過球，又見證了柯瑞整個生涯，他看過很多這樣的事。他對此只說：「總會有這樣的夜晚，重要的是反彈。」而倫德伯格也是這樣想的，「我不會就這麼算了。我不知道我們其他人怎麼樣。每個人都說『把這些東西丟出腦外』——我他媽什麼都不會放下。我們剛輸了100分左右。」