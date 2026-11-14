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美聲天王費玉清（小哥）2020年1月正式退休，他連續12年捐款超過1000萬元給流浪毛孩的消息，近日再度見報，有網友也好奇小哥的老本到底有多少，據傳，愛投資房地產的他，早年買下忠孝東路一到七段的店面，物業多到連自己都記不清楚，身家已經累積超過20億元。費玉清17歲從歌唱選秀節目出道，21歲拿到賺得的2萬元積蓄大膽購入新店「花園新城」，作為他人生的第一間房子，此後便開啟他的投資不動產之路，傳出費玉清早期到全台各地甚至海外開演唱會，都會物色當地的房產，只要有滿意的物件就下手，把買房當作記錄演藝成績的「工作紀念品」。長年累計下來，費玉清坐擁多套房產，盛傳名下最多擁有超過20棟房產，坊間流傳台北市忠孝東路一到七段都有他的房子，還有一段趣聞，某次，他路過忠孝東路一棟正掛著「售」字布條的大樓，由於非常喜歡，隨即請助理查詢價錢，沒想到，助理回應：「這房子是你的！」鬧出笑話，本人曾經被求證這些傳聞，小哥笑著謙稱「沒那麼誇張」。費玉清過去受訪曾經多次分享自己的置產心法，他堅持不碰股票，認為房地產是最穩健的理財方式，並以「由小換大、再由大換成精品」的策略逐步累積資產，身為基督徒的他買房不看風水，看重的是格局方正、交通便利以及風景環境，認為具備這些條件才具備增值空間。儘管擁有龐大資產，費玉清的物質欲望卻很低，因此長期過著簡樸的生活，未婚、膝下無子的他曾經在受訪時表示，考慮在身後將全部財產捐作公益用途，在此之前，費玉清長年捐款給流浪動物機構和弱勢團體，為善不欲人知的風骨至今為人津津樂道。