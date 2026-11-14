我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曾經的紀念牌上，Denny’s和NVIDIA的字樣並存。（圖／美聯社／達志影像）

輝達（NVIDIA）前執行長黃仁勳，婚外情醜聞連環爆，麻煩的是還牽涉中國間諜活動、輝達高階晶片疑似遭非法運往中國，有美媒報導稱，位於加州聖荷西的一家Denny’s餐廳，近日悄悄拆除了紀念黃仁勳創立輝達的紀念牌，原因不明。根據《紐約郵報》報導，1993年，黃仁勳與2位共同創辦人馬拉科夫斯基（Chris Malachowsky）、普里姆（Curtis Priem），就在這家Denny’s餐廳的一個座位上，討論創業議題，構思著要開發能讓個人電腦，呈現逼真3D圖像的晶片，從此開啟輝達的傳奇。2023年，為了紀念公司成立30週年，Denny’s特別舉辦儀式，並在當年3人討論創業的座位上方，掛上一塊紀念牌，上面寫著：「The booth that launched a $1 trillion company.」（孕育出一家兆美元企業的座位）。沒想到，如今紀念牌已經消失，只剩下空白痕跡與剝落的油漆。《NBC News》引述2名餐廳員工說法，證實紀念牌已被拆除，但餐廳方面並未說明是誰下令，也沒有透露原因。一家公司可以從一張餐桌開始，成為上兆美元巨頭；然而，當創辦人的個人形象陷入風暴，曾經引以為傲的傳奇，也可能瞬間變成品牌不願再提起的一筆。原文連結：