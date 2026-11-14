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NBA盃小組賽今（14）日上演西區強權對決，聖安東尼奧馬刺隊在主場以123：85痛宰金州勇士隊38分，豪取11連勝並登頂全聯盟第一。此役勇士在當家球星柯瑞（Stephen Curry）傷缺的情況下攻守徹底崩盤，次節老將格林（Draymond Green）更在衝搶籃板時，直接從身後凶狠將馬刺超級新星文班亞馬（Victor Wembanyama）撞飛出場外，吞下一級惡意犯規。賽後文班亞馬受訪談及對手試圖透過粗暴身體對抗限制自己的策略時，霸氣回應這招對他完全無效：「比賽結果已經說明了一切。」本場比賽勇士面對攻防體系成熟的馬刺幾乎毫無招架之力，開賽便遭打出一波18：0攻勢，全場一路遭到壓制。比賽進行至第二節時，場上更爆發爭議一幕，格林在籃下卡位搶板過程中，從身後猛力推擠並將文班亞馬狠狠撞飛出界，動作幅度極大且明顯超出正常籃球對抗範疇。裁判經檢視影像回放後，果斷追加吹判格林一次一級惡意犯規，此舉不僅未能打亂馬刺節奏，反而讓潰敗中的勇士更顯失風度。儘管遭到對手下狠手針對，文班亞馬依舊在攻防兩端展現十足統治力，全場僅出戰20分54秒便高效率貢獻12分、12籃板、6助攻、1抄截與2阻攻的全面數據，早早打卡下班。賽後記者會上，當被問及格林從背後推搡的惡意犯規動作時，文班亞馬僅給出簡短卻充滿嘲諷意味的回應：「這並不讓人意外。」隨後針對勇士全場試圖以強硬肢體碰撞消耗自己的防守策略，他更是毫不留情地反擊：「我知道自己必須在場上保持理智，但我對自己非常有信心，而且這種防守方式並不是什麼好的籃球策略，比賽結果已經說明了這一點。所以，如果全力投入身體對抗能夠幫助我們贏對手將近40分，那我非常樂意為球隊拼盡全力。」反觀勇士隊，在失去進攻核心與戰術發動機柯瑞後，外線牽制力與進攻梳理能力蕩然無存，團隊體系短板暴露無遺，加上格林的惡意犯規風波更是雪上加霜。馬刺則憑藉這場38分的酣暢大勝，將開季連勝紀錄推進至11場，持續穩坐聯盟龍頭寶座。