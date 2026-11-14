「豆花妹」蔡黃汝憑《飢餓遊戲》與主持群勇奪第61屆金鐘獎實境節目主持人獎，一路從網路人氣女孩跨足歌唱、戲劇與主持，出道16年終於抱回人生第一座金鐘獎，工作邀約不斷。回顧過去，蔡黃汝竟也有不堪回首的黑歷史，粉絲翻出她在豬哥亮的節目中講破台語，還有14年鐵粉在手寫信中虧「知道妳的台語有多爛」，讓她哭笑不得。

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蔡黃汝昔黑歷史被挖　破台語不忍直視

蔡黃汝近年積極挑戰台語劇，在《無罪推定2》再度飾演律師，卻自爆昔日台語程度連自己都看不下去，「以前台語爛到自己看了也搖頭！」最近粉絲紛紛翻出她昔日登上豬哥亮節目的影片，連導演都傳訊息笑稱，想把舊畫面放進新戲宣傳，讓觀眾見證她從台語苦手到戲劇演員的驚人蛻變。更有支持14年的鐵粉曾在手寫信中吐槽「知道妳的台語有多爛」，讓她哭笑不得，卻樂觀解讀成粉絲對她多年苦練的肯定。

這次面對高難度台語發音、語感、語意與角色內化，她自信表示：「我滿有自信不會讓觀眾、粉絲替我捏冷汗！」更向觀眾霸氣喊話：「這次就讓大家驗收一下吧！」準備用實力一雪前恥。

▲蔡黃汝持續在戲劇、主持和歌唱界努力，還是保有歌手夢。（圖／晴空鳥提供）
▲蔡黃汝持續在戲劇、主持和歌唱界努力，還是保有歌手夢。（圖／晴空鳥提供）
蔡黃汝仍有歌手魂　期望與好友合作

從歌手跨足戲劇、主持，蔡黃汝笑說：「從沒忘記自己歌手出身！」透露持續聽歌、累積靈感，也努力推進寫到一半的創作，但比起急著推出新歌，更在乎作品是否真正打動自己，尤其歌詞必須與內心產生交流，堅持創作要夠誠懇，卻也常因要求太高陷入拉扯，忍不住笑喊：「我們還是收歌好了！」她也期待有機會與好友合作，將彼此的想法與個性融入同一首歌。



▲蔡黃汝喊話「價錢好談」，希望大家多多找她演戲。（圖／晴空鳥提供）
▲蔡黃汝喊話「價錢好談」，希望大家多多找她演戲。（圖／晴空鳥提供）
希望挑戰極端角色　蔡黃汝放話價錢好談

展望2027年，她更公開向影視圈許願，希望挑戰人性複雜、極端冷血、殘暴、孤僻邊緣等角色，甚至想嘗試輕熟媽媽，或將自身特質放大的人物，徹底打破甜美形象！她豪爽喊話：「只要時間允許、劇本有趣，我本人很能吃苦，價錢好談！」隨即笑稱公司聽到恐怕想堵她的嘴。她也強調不願被定型，無論主持或演戲，都希望帶著初心持續闖蕩、磨練，挑戰更多不可能。

▲蔡黃汝不僅外型亮眼，私下也非常親民，圈粉無數。（圖／晴空鳥提供）
▲蔡黃汝不僅外型亮眼，私下也非常親民，圈粉無數。（圖／晴空鳥提供）

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李欣容編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，大學時曾在美妝雜誌《大美人》實習，畢業後任職於《ETtoday》近6年，目前為《今日新聞》NOWNEWS新聞處娛樂中心記者，長期關注戲劇、名人相關動態，擅長撰寫人物專訪，在這些好看的電視劇背...