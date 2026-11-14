「豆花妹」蔡黃汝憑《飢餓遊戲》
與主持群勇奪第61屆金鐘獎實境節目主持人獎，一路從網路人氣女孩跨足歌唱、戲劇與主持， 出道16年終於抱回人生第一座金鐘獎，工作邀約不斷。回顧過去，蔡黃汝竟也有不堪回首的黑歷史，粉絲翻出她在豬哥亮的節目中講破台語，還有14年鐵粉在手寫信中虧「知道妳的台語有多爛」，讓她哭笑不得。
蔡黃汝昔黑歷史被挖 破台語不忍直視
蔡黃汝近年積極挑戰台語劇，在《無罪推定2》再度飾演律師，
卻自爆昔日台語程度連自己都看不下去，「 以前台語爛到自己看了也搖頭！」 最近粉絲紛紛翻出她昔日登上豬哥亮節目的影片， 連導演都傳訊息笑稱，想把舊畫面放進新戲宣傳， 讓觀眾見證她從台語苦手到戲劇演員的驚人蛻變。 更有支持14年的鐵粉曾在手寫信中吐槽「知道妳的台語有多爛」， 讓她哭笑不得，卻樂觀解讀成粉絲對她多年苦練的肯定。
這次面對高難度台語發音、語感、語意與角色內化，她自信表示：「 我滿有自信不會讓觀眾、粉絲替我捏冷汗！」更向觀眾霸氣喊話：「 這次就讓大家驗收一下吧！」準備用實力一雪前恥。
蔡黃汝仍有歌手魂 期望與好友合作
從歌手跨足戲劇、主持，蔡黃汝笑說：「從沒忘記自己歌手出身！」
透露持續聽歌、累積靈感，也努力推進寫到一半的創作， 但比起急著推出新歌，更在乎作品是否真正打動自己， 尤其歌詞必須與內心產生交流，堅持創作要夠誠懇， 卻也常因要求太高陷入拉扯，忍不住笑喊：「我們還是收歌好了！」 她也期待有機會與好友合作，將彼此的想法與個性融入同一首歌。
希望挑戰極端角色 蔡黃汝放話價錢好談
展望2027年，她更公開向影視圈許願，希望挑戰人性複雜、
極端冷血、殘暴、孤僻邊緣等角色，甚至想嘗試輕熟媽媽， 或將自身特質放大的人物，徹底打破甜美形象！她豪爽喊話：「 只要時間允許、劇本有趣，我本人很能吃苦，價錢好談！」 隨即笑稱公司聽到恐怕想堵她的嘴。她也強調不願被定型， 無論主持或演戲，都希望帶著初心持續闖蕩、磨練， 挑戰更多不可能。
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蔡黃汝近年積極挑戰台語劇，在《無罪推定2》再度飾演律師，
從歌手跨足戲劇、主持，蔡黃汝笑說：「從沒忘記自己歌手出身！」
展望2027年，她更公開向影視圈許願，希望挑戰人性複雜、