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▲田曦薇在機場被私生飯推倒慘摔，僅用單手撐在地上。（圖／翻攝自微博）

中國女星田曦薇今年接連以陸劇《逐玉》、《嫁金釵》而引發話題，代言、活動、戲約等都邀約不斷。不料她昨（13）日晚間為錄製節目《女子推理社3》現身湖南長沙機場時，竟遭大批私生飯與代拍圍堵，甚至被推倒而慘摔，只用單手撐在地面，驚險畫面在微博瘋傳，讓粉絲都超心疼直呼：「她到底做錯什麼？」而田曦薇也在不久後親發文報平安。田曦薇昨日晚間現身長沙機場時，現場多名粉絲為歡迎她而到場接機，不料竟有大批私生飯與代拍為了接近田曦薇，而不斷往她的方向擠，人潮多到直接將她圍堵起來，混亂之中田曦薇還被私生飯推倒，讓她當場慘摔只用單手撐住地面，現場陷入一片混亂。田曦薇被私生飯推倒的影片火速在微博瘋傳，「田曦薇摔倒」的關鍵字也登上熱搜，火速引發爭議。雖然田曦薇不久後就發聲報平安，「我沒事。」還配上摸頭小動物的圖片，試圖安撫粉絲，但許多粉絲仍然感到心疼又生氣，並直接點名經紀公司「北京浩瀚星緣影視文化有限公司」，「保鏢不請嗎？靠誰吃飯心裡不清楚嗎？」、「我不知道田曦薇到底做錯了什麼，每次遇到私生甚至還需要她保護你們，私生把她推在地上的時候你們在當觀眾嗎？」指出這已經不是田曦薇首次在跑行程途中遇到危險。而對此，經紀公司浩瀚星緣也在同天發聲明，表示田曦薇近期私人行程途中，多次遭受私生飯尾隨、圍堵車輛、拍打車窗等極端行為，已危及到藝人狀態、也擾亂公共秩序與道路安全，「私生行為不是喜愛、更不是支持，而是對藝人隱私權、人身安全與人格尊嚴的侵害。」公司強調雖然感謝支持田曦薇的所有人，但不願讓真正愛她的粉絲因個別越界行為被誤解，「任何以『喜歡』為名的跟蹤、圍堵與窺探，一旦逾越法律與安全的邊界，都可能對藝人本身、工作人員乃至參與者自身造成不可挽回的傷害。」公司嚴厲譴責追車、堵車、逼停、攔車、敲車窗等危險行為，「不僅讓藝人處於極度驚懼之中，更極易引發交通事故，危及不特定公眾的安全。」除此之外，公司也表示堅決抵制跟蹤蹲守、洩漏私人信息、交易等行為，喊話停止獲取、傳播、買賣藝人非公開行程，並要求粉絲尊重現場秩序、保持安全距離，以配合安保工作，希望粉絲可以選擇理性、安全的支持方式，最後公司也感謝所有支持田曦薇的粉絲，希望大家可以一起共同守護藝人的安全底線。