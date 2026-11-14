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國際觀光客與自由行旅客有福了，過去從台中國際機場前往日月潭常需面臨多次轉乘或租車負擔，如今只要搭乘11月首度進駐水湳轉運中心的「台灣好行」南投客運6670E路線，就能一車串聯台中國際機場、水湳轉運中心、高鐵台中站與日月潭；搭配「中彰投苗TPASS公共運輸定期票」更可無限次搭乘，讓中台灣跨縣市觀光真正實現無縫接軌。交通局長葉昭甫表示，水湳轉運中心啟用後，服務範圍已從國道客運延伸至區域性公路客運，讓旅客能在不同節點彈性轉乘；市府同時透過中彰投聯合交通協控平台導入智慧化動態號誌系統，串聯國道1號與台74線等重要廊道，大幅提升區域交通效率，也讓四縣市生活圈定期票更加值回票價。新路線上路後已吸引不少民眾體驗，徹底解決大件行李移動的困擾。一位從外島搭機抵達台中機場、家住高雄的旅客分享，得知6670E能直達高鐵站後立刻搭乘，不僅客運行李艙空間充足、座位也相當舒適，直呼「真的好方便！」他也計畫未來要善用這條便捷路網，規劃台中與南投的深度旅遊。第一線客運駕駛也觀察到，在機場上車的乘客多為初次來台的國際觀光客，水湳轉運中心與高鐵站則以自由行旅客、親子家庭及樂齡長輩為主。駕駛除確保行車安全外，也會主動協助旅客確認下車與轉乘資訊。交通局強調，未來將持續攜手鄰近縣市與客運業者完善路網，滿足通勤、返鄉與觀光需求，全面提升中台灣區域競爭力。