若擊敗韓國、不論比分都確定晉級，若輸1分則仍有機會晉級，只是條件相對嚴苛，一定要中華隊在九局下半以「1出局特定比分、或是2出局最終1分差輸球」情況下，才能在比較「對戰優質率（TQB）」情況下挺進決賽。

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亞冠賽同戰績怎麼辦？優先比較對戰優質率（TQB）

TQB計算公式為「得分率－失分率」，而得分率為「總得分÷實際進攻局數」、失分率則為「總得分÷實際防守局數」，因此球隊間不只是比拚「正負分」，而是要連同進攻局數與防守局數一起計算。

台韓大戰勝方幾乎晉級 但中華隊輸1分也有生機

想晉級有二大前提得先達成，首先是比賽進行到九局下半、也就是中華隊不論領先或平手，得撐到最後防守半局；再來是沒有被打出陽春砲以外的再見轟，最終1分差輸球，才有可能觸發以下晉級條件。

中華隊輸球想晉級 得達成「九局下半、只輸1分」多方條件

這場台韓大戰可以視作「勝方晉級、敗方淘汰」

的生死大戰，中華隊稍占上風之處在於，多出同戰績比較TQB保障，就算輸球、只要有撐到九局下，在特定出局數以1分差輸球，也能達成晉級決賽條件。

亞冠賽預賽最後一天賽程，午場日本隊16：1提前7局「扣倒」澳洲，也讓後者提前遭到淘汰，最後一張晉級決賽門票，將由晚場中華隊與韓國競爭。日澳戰結束後，中華隊最新晉級條件也出爐，根據亞冠賽規章，同戰績球隊優先比較「對戰優質率（TQB）」較高者，排名也較高。由於日本3連勝晉級、加上澳洲提前7局就被打爆，中華隊晚場和韓國拚晉級，最簡單目標就是擊敗韓國，韓國同樣如此。但韓國就算贏球，戰績也僅有1勝2敗，得與同戰績的中華隊比較「對戰優質率（TQB）」，中華隊在特定情況，也可能以與韓國同戰績的1勝2敗，最終比拚TQB情況下晉級。以輸給韓國的世界線來看，中華隊本場作為先攻方，由於攻守局數會嚴重影響到最終TQB計算，因此中華隊若能製造2出局才輸1分，就能確保晉級，在0出局情況下1分差輸球，就確定遭到淘汰。1出局狀況則相較複雜，得端看總比分而定，中華隊在「得0分到5分區間」，最終1出局情況下、以1分差輸球，也都能晉級。總結而言，