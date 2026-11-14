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BESTie近日靠著13年前推出的歌曲〈Love options〉（戀愛的條件）再度翻紅，曾經解散的她們甚至重組登上打歌節目，昨（13）日團體登上音樂銀行，全員換上不同的OL造型，多惠甚至綁起俐落馬尾，超性感舞台讓所有粉絲都暈船。BESTie昨日登上KBS音樂銀行打歌節目，不同於之前穿著黑色緊身裙加白色襯衫熱舞，美女們換上了藍色套裝，並且全員都穿上了透膚程度不等的黑絲襪，曾登上《換乘戀愛》節目的多惠，更是把飄逸長髮綁起來，在舞台上盡情熱舞的樣子看起來真的非常動人。BESTie打歌舞台公開後，瞬間在社群掀起熱烈討論，「服裝根本不需要極短或極少布都可以很好看」、「上個造型已經超爆炸好看了，居然還可以創新legend造型」、「OL裝扮也太正了吧，怎麼那麼好看！」、「開全麥+超強現場+有成年 拜託二三代都回來整頓kpop」、「又要被洗版一個禮拜了。」〈Love Options〉韓國女團BESTie在2013年推出的歌曲，如今4人都已30多歲，正值輕熟女的美麗年紀，唱起寫實又挑剔的擇偶條件讓許多網友紛紛沉淪，不僅讓多年前就已經解散的團體再次回到大家面前，也在這個偶像低齡化的世代打開了不同面向，讓所有觀眾都看得津津樂道。