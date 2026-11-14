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▲萊爾富的「助己滾高麗菜豬肉水餃」近期爆紅。（圖／取自萊爾富 Hi-Life 好物分享）

▲「助己滾-高麗菜水餃 」即起至12月9日前，單包特價69元。（圖／取自萊爾富）

市售冷凍水餃品牌眾多，各有支持者，超商推出的平價款也受到關注。萊爾富近期上架一款冷凍水餃，20顆只要69元，平均每顆約3.45元。有民眾買回家品嚐後發現，水餃內餡飽滿、咬下還有湯汁，整體表現超出預期，忍不住大讚：「萊爾富已經是超商食品界的神了。」有網友於Threads發文分享，買到萊爾富的「助己滾高麗菜豬肉水餃」，一包20顆只要69元，買了兩包水煮跟做煎餃，「大顆也飽滿，女兒兩種口味都很喜愛，不用沾醬就很好吃了」。另一名網友也發文大讚「皮厚餡多有汁」，搭配蒜頭更是美味，讚嘆「萊爾富已經成為超商食品界的神」。貼文引發關注，不少民眾也入手品嚐「看妳分享跑去，晚餐煮來吃真的好吃餒」、「好吃！今天買到最後一包~很幸運」、「今天買了一包，真的不錯吃！」、「我覺得好吃，很大顆，餡料足」。「助己滾-高麗菜水餃 」即起至12月9日前，單包特價69元，嚴選高麗菜，口感清甜爽脆，搭配飽滿豬肉，可以水煮、煎餃都適合，簡單料理超方便。且萊爾富12月31日前，使用聯邦銀行信用卡／金融卡結帳，可享5%現折優惠；使用iPASS MONEY APP 綁定聯邦信用卡加碼到10%。