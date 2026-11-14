最終提前7局16：1扣倒澳洲，也粉碎澳洲決賽希望。手感發燙的第2棒宗山壘首局就敲出滿貫跑，亞冠賽前3場敲出4轟，且是達成極度罕見的「完全全壘打」成就。

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宗山壘首局滿貫砲 日本打爆澳洲

宗山壘達成「完全全壘打」成就 包辦10分打點

亞冠賽預賽最終日，地主日本隊面臨晚接午考驗，交手澳洲只要贏球，就確定提前挺進冠軍賽，結果首局狂打15人次攻下11分，日本隊昨晚與韓國上演打擊大戰，最終9：5取勝，休息不到14小時又與澳洲交手，首局就狂打15人次，包含樂天金鷲游擊手宗山壘滿貫砲，單局豪取11分，提前奠定勝基。澳洲打線遭遭遇西武獅右投武內夏暉，前三局都三上三下，直到第4局才靠陽春砲攻下全場唯一1分，日本則在後續半局再追加5分，達成7局、10分差提前結束比賽門檻，最終16：1輕鬆勝出。日本隊預賽以3連勝晉級明日決賽，前2棒正木智也、宗山壘手感發燙，兩人3戰合力扛出8轟，尤其宗山壘，首戰對中華隊打出陽春砲，昨戰對韓國分別有兩分砲、三分砲的2轟，再加上今天對澳洲扛出滿貫砲，等於3場內達成「完全全壘打」，包辦10分打點，成為亞冠賽最可怕的第2棒。