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《MMA 2026》時間、地點

《MMA 2026》直播平台、免費收看連結總整理

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《MMA 2026》11/14~11/15兩天完整演出卡司

▲《MMA 2026》線上看官方連結總整理，日本、韓國、台灣地區收看方式都不同。（圖／www.melon.com）

韓國年度音樂盛事《MMA2026 Melon Music Awards》（簡稱：MMA）今（14）日正式登場，今年首度從過去的單日典禮擴大為連續2天舉辦，11月14日、15日在首爾高尺天空巨蛋熱鬧開獎，集結aespa、IVE、NCT DREAM、NCT 127、RIIZE、ATEEZ、CORTIS等26組藝人接力演出，其中最受矚目的，就是限定女團I.O.I再度合體登上大型頒獎典禮舞台。這次不只韓國Melon、Wavve提供會員免費收看，海外觀眾也能透過YouTube官方頻道觀看直播，不過部分國家及地區有限制；台灣則由CATCHPLAY TV提供網路獨家直播，習慣看電視的可轉至TVBS 42台，通通都有即時中文字幕。《NOWNEWS今日新聞》本篇整理2天紅毯、頒獎典禮時間、各地收看連結及完整演出名單，讓歌迷不用飛韓國，也能準時跟上偶像的每個精彩瞬間。日 期：2026年11月14日（六）、11月15日（日）地 點：韓國首爾高尺天空巨蛋紅毯直播：台灣時間下午4點（韓國時間下午5點）頒獎典禮：台灣時間下午5點（韓國時間下午6點）台灣轉播：CATCHPLAY TV、TVBS 42台韓國轉播：Melon、Wavve全球轉播：YouTube官方Melon、1theK頻道（部分地區除外）I.O.I、aespa、ATEEZ、NCT DREAM、RIIZE、TWS、Hearts2Hearts、YENA、RESCENE、Dragon Pony、HANA、IDID、AEN、TUIDEIVE、NCT 127、NCT WISH、ILLIT、CORTIS、KiiiKiii、PLAVE、82MAJOR、ALPHA DRIVE ONE、AND2BLE、hrtz.wav、LNGSHOT