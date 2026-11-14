韓國年度音樂盛事《MMA2026 Melon Music Awards》（簡稱：MMA）今（14）日正式登場，今年首度從過去的單日典禮擴大為連續2天舉辦，11月14日、15日在首爾高尺天空巨蛋熱鬧開獎，集結aespa、IVE、NCT DREAM、NCT 127、RIIZE、ATEEZ、CORTIS等26組藝人接力演出，其中最受矚目的，就是限定女團I.O.I再度合體登上大型頒獎典禮舞台。這次不只韓國Melon、Wavve提供會員免費收看，海外觀眾也能透過YouTube官方頻道觀看直播，不過部分國家及地區有限制；台灣則由CATCHPLAY TV提供網路獨家直播，習慣看電視的可轉至TVBS 42台，通通都有即時中文字幕。《NOWNEWS今日新聞》本篇整理2天紅毯、頒獎典禮時間、各地收看連結及完整演出名單，讓歌迷不用飛韓國，也能準時跟上偶像的每個精彩瞬間。
《MMA 2026》時間、地點
日 期：2026年11月14日（六）、11月15日（日）
地 點：韓國首爾高尺天空巨蛋
紅毯直播：台灣時間下午4點（韓國時間下午5點）
頒獎典禮：台灣時間下午5點（韓國時間下午6點）
台灣轉播：CATCHPLAY TV、TVBS 42台
韓國轉播：Melon、Wavve
全球轉播：YouTube官方Melon、1theK頻道（部分地區除外）
⚠️韓國官方公告，Melon及Wavve會員可以免費收看直播；台灣CATCHPLAY+則須訂閱指定方案。YouTube雖提供海外直播，但不代表台灣一定能免費觀看，仍須依所在地區的播放權限為準。
《MMA 2026》直播平台、免費收看連結總整理
《MMA 2026》11/14~11/15兩天完整演出卡司
11月14日（六）第一天（14組）：
I.O.I、aespa、ATEEZ、NCT DREAM、RIIZE、TWS、Hearts2Hearts、YENA、RESCENE、Dragon Pony、HANA、IDID、AEN、TUIDE
11月15日（日）第二天（12組）：
IVE、NCT 127、NCT WISH、ILLIT、CORTIS、KiiiKiii、PLAVE、82MAJOR、ALPHA DRIVE ONE、AND2BLE、hrtz.wav、LNGSHOT
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日 期：2026年11月14日（六）、11月15日（日）
地 點：韓國首爾高尺天空巨蛋
紅毯直播：台灣時間下午4點（韓國時間下午5點）
頒獎典禮：台灣時間下午5點（韓國時間下午6點）
台灣轉播：CATCHPLAY TV、TVBS 42台
韓國轉播：Melon、Wavve
全球轉播：YouTube官方Melon、1theK頻道（部分地區除外）
⚠️韓國官方公告，Melon及Wavve會員可以免費收看直播；台灣CATCHPLAY+則須訂閱指定方案。YouTube雖提供海外直播，但不代表台灣一定能免費觀看，仍須依所在地區的播放權限為準。
《MMA 2026》直播平台、免費收看連結總整理
|台灣直播：TVBS、CATCHPLAY TV（電視頻道可至TVBS 42收看）
|日期、台灣時間
|官方收看連結
|11月14日（六）16:00紅毯
|CATCHPLAY TV直播
|11月14日（六）17:00典禮
|CATCHPLAY TV直播
|11月15日（日）16:00紅毯
|CATCHPLAY TV直播
|11月15日（日）17:00典禮
|CATCHPLAY TV直播
11月14日（六）第一天（14組）：
I.O.I、aespa、ATEEZ、NCT DREAM、RIIZE、TWS、Hearts2Hearts、YENA、RESCENE、Dragon Pony、HANA、IDID、AEN、TUIDE
11月15日（日）第二天（12組）：
IVE、NCT 127、NCT WISH、ILLIT、CORTIS、KiiiKiii、PLAVE、82MAJOR、ALPHA DRIVE ONE、AND2BLE、hrtz.wav、LNGSHOT