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憶初入北市府「滿朝皆董卓」！柯文哲授用人心法：尊重文官有80分

讚江啟臣「太老實不像政客」 柯文哲嗆洋流：敢來就電他

台灣民眾黨創黨主席柯文哲今（14）日首度與國民黨台中市長候選人江啟臣合體開直播，柯文哲在對談中盛讚江啟臣是準備非常充分的人，甚至在談及「洋流」話題時一度脫口爆粗口，直言沈伯洋若敢來找他「保證電到他媽…」。柯文哲也回憶自己當年剛上任時，與前顧問蔡壁如兩人孤伶伶地走進台北市政府，身後跟著一群民進黨人士，處境宛如「滿朝皆董卓」。柯文哲今日利用在台中輔選的空檔時間，於個人YouTube頻道與江啟臣合體直播，線上同時吸引約6,000名網友觀看。江啟臣為盡地主之誼，特別準備台中名店「清真恩德元餃子館」的招牌牛肉鍋與柯文哲分享，取其「市政就是要有牛肉」的吉祥寓意。兩人暢談柯文哲8年的台北市長執政經驗，以及江啟臣對大台中的市政願景，開始便提到台中與台北的城市發展差異，柯文哲直指台中具備強大的「後發優勢」，並舉例台中還有空間可以尋找新土地興建現代化市場，反觀雙北土地飽和無法做到，「這很可怕」。江啟臣笑著接話糾正「不是可怕，是可敬！」他分析雙北都市發展已臻極致、趨近飽和，台中最大的優勢正是腹地廣大、極具可塑性，因此特地向具備8年直轄市首長經驗的柯文哲取經。擔任直播主持人的民眾黨市議員候選人劉芩妤接著提問，若江啟臣順利接任台中市長，上任前需要做好哪些準備？柯文哲隨即回憶起2014年剛當選台北市長的往事，笑稱當年自己和蔡壁如兩個人孤伶伶走進市政府，舉目無親就像漢獻帝一樣「滿朝都是董卓」。江啟臣好奇追問「連機要人員都沒有帶嗎？」柯文哲無奈接話「就帶著一群民進黨的…」。江啟臣見現場氣氛略顯微妙，連忙轉移話題請教上任後有哪些「不能踩的雷」？柯文哲直言「因為我沒有自己的人馬，用人反而沒有問題」，他透露曾有區長私下問「市長為什麼沒把我換掉」，他當時坦白回應「因為我沒有人可以替換你」。柯文哲也藉此提醒江啟臣，當年林佳龍上任台中市長後，在短時間內一直大幅換人，這在市政管理上是大忌。柯文哲進一步肯定台北市公務員的專業素質極高，「什麼都不要求也有80分」，他建議江啟臣未來入主市府應充分尊重常任文官體系，「只要尊重文官至少就有80分，該換的時候再慢慢換」，同時批評民進黨執政最大的問題，就是把原有的文官與行政體制都破壞掉。經過一番深入交流，柯文哲表示與江啟臣對談後，馬上能感受到對方是準備很久、邏輯非常清晰的人，對於市政建設的輕重緩急與先後順序掌握得十分透徹；心情大好的他開玩笑說「所以洋流就不敢來找我，保證電到他媽…」。柯文哲在稱讚江啟臣「太老實、太不是政客」，是一位願意為城市做長遠規劃的政治人物；不過他也提醒，很多扎實的基礎建設往往不討好、短期內看不到亮眼成績，不像民進黨習慣「放煙火、直接發錢比較快」，期許江啟臣能堅持理念，為台中打造長遠根基。