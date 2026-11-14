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鋒面過後急降溫！機車族保暖別只穿厚外套

▲國健署提醒機車族，騎車應穿著保暖且不妨礙操作的衣物，利用發熱衣、刷毛或羽絨背心搭配防風外套分層穿搭，並加強脖子、手腕及四肢防護。（圖／記者葉政勳攝）

「三明治穿法」分層穿搭最暖！雨衣被譽為「擋風神器」

▲網友大推穿上厚雨衣擋風，直呼根本是冬季騎車的「擋風神器」。（圖／記者徐銘穗攝）

鋒面今（14）日通過台灣，西半部有局部較大雨勢，北台灣降至27至29度；18日東北季風再增強，中部以北低溫恐下探18度。而天氣轉冷的日子，最痛苦的莫過於騎車上班的通勤族，國民健康署建議可採取「三明治穿法」，利用發熱衣、刷毛或羽絨背心搭配防風外套分層穿搭，並加強脖子、手腕及四肢防護。也有不少人推薦厚雨衣，認為能有效阻擋迎面風勢，是方便又實用的「擋風神器」。國民健康署提醒，冬季騎車應選擇保暖又不妨礙活動的衣物，避免穿得過於厚重，影響騎乘時的操作精準度。外層可穿具防風、防水功能的外套，手部及腳部則以手套、襪子保暖，脖子和臉部也別忘了用圍巾、脖圍及口罩遮擋冷風。此外，強風吹拂容易讓體溫快速流失，騎車時應適度放慢速度，減少冷風持續吹襲造成的不適。想提高保暖效果，推薦機車族可以採用「三明治穿法」，貼身層選發熱衣或羊毛材質，中層搭配刷毛衣物或羽絨背心，最外層則穿防風、防水外套，若有立領設計，還能加強頸部防護。除了衣物本身，脖子、手腕及袖口也不能忽略，建議搭配圍巾、脖圍和厚手套，避免冷風從縫隙灌入，否則即使穿了好幾層，保暖效果仍可能大打折扣。除此之外，也有網友分享冬天騎車的保暖方式，包含出門前喝幾口熱開水或熱咖啡、戴上手套、選擇全罩式安全帽，以及配戴口罩阻擋冷風等。其中，厚雨衣更是不少機車族推薦的簡單保暖裝備，因為能有效阻隔迎面冷風，甚至被譽為「擋風神器」。另外，也有人建議搭配貼式暖暖包，讓騎車通勤時多一層保暖效果。