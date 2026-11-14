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▲費玉清喜愛中華文化，房子裡選購中式木桌椅，還放置臥佛、兵馬俑等雕塑，他笑說這些雕塑「高貴不貴」。（圖／台視YouTube）

▲費玉清客廳擺設，以米色及白色系為主調，大片窗戶引進自然光，相當寬敞光亮。（圖／台視YouTube）

▲費玉清百坪豪宅裡設有獨立麻將間，平時三五好友可以小賭怡情。（圖／台視YouTube）

▲費玉清透露自己私下的生活很簡單，收工後回家喝一泡喜歡的茶，跟愛犬玩，就已經很滿足。（圖／台視YouTube）

傳奇歌王費玉清（小哥）引退至今6年多，盛傳擁有20億元資產、超過20棟房子的他，過著簡樸且不問世事的生活，費玉清早年開箱過自住的百坪私人豪宅，裡頭有兵馬俑、臥佛等藝術品，還有獨立麻將間，低調中不失奢華。費玉清過去和哥哥張菲主持節目《龍兄虎弟》，某集開放製作單位到自宅拍攝，影片中，可見豪宅大門採鏤空雕花，張菲以「金碧輝煌」形容，進門後，映入眼簾的是目測10坪起跳的客廳，以米色及白色系為主調，大片窗戶引進自然光，相當寬敞光亮，喜歡中華文化的小哥，選購中式木桌椅，還有放置臥佛、兵馬俑等雕塑當裝飾。觀察費玉清當年的住處，捨棄豪奢裝潢，整體風格簡潔雅致，動線寬敞，就連主臥室也沒有太多雜物，走廊使用柔和的黃色燈光，另有一獨立麻將間，而費玉清特別指向客廳牆上的字畫，寫著「不管古今世事，永為天地閒人」正是其座右銘，指該句話除了反映自己的人生態度，也是他一直在追尋的生活境界，此外，他還自嘲樓上和樓下的布置風格一致，「我都相當老氣」。此外，費玉清還抱著「閨房密友」愛犬咪咪，透露私底下的生活其實很簡單，除了工作是快樂來源，收工後回家喝一泡喜歡的茶，跟咪咪玩，就已經很滿足。網友留言：「不與什麼事情爭高低，只做一個閒人，太高名了」、「很有藝術氣息的人」、「抱狗狗的樣子好有愛」、「非老氣，而是有品味」、「真實簡單，費玉清已經超然世外了！」