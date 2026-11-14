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沈伯洋政見說明會全文：

台北市長選舉首場「公辦政見發表會」今（14）日下午2點登場，發表會採一輪式辦理、無交叉詰問，一共分為3個時段，每時段由2位候選人發言，每人發表30分鐘。民進黨台北市長候選人沈伯洋在第一時段第1位發言，不僅提出親子同行卡每月600點、運動驛站與「無限都更」等政見，結尾更引用動漫《火影忍者》名言談守護台北的願景，《NOWNEWS今日新聞》也特別整理全文，讓讀者清楚了解沈伯洋對台北市的藍圖。我是臺北市長候選人 3 號沈伯洋，今天真的很開心能夠讓大家在這邊跟我一起關心臺北市政。那我先從一個小故事開始講起，我前陣子去拜訪國民黨籍前台北市議長陳健治，一開始，其實我很擔心說安排這樣的行程會不會讓別人覺得是在政治作秀，因為畢竟他之前支持黃珊珊女士。但是後來約了以後，陳健治議長其實非常的開心。因為畢竟在他當老議長的時期，他經歷過非常多的市長，所以他知道要怎麼折衝、要怎麼去討論市政，讓市政能夠更輕鬆的往前推進。所以很幸運的是，那一天他跟我分享了很多他在當議長的時候的互動以及觀察。所以到家後，我就把他給我的叮嚀一個一個的寫下來，他提到了三件事情：第一個，做政治要有承擔，承擔做決定不一定能夠被理解的孤單，承擔不同意見的批評；第二個，他提醒我做政治要溝通，埋頭苦幹不一定能夠得到肯定，願意傾聽、努力溝通、整合不同的意見，最後才能夠找到解決問題的辦法；而最後他也提到一定要圓融，不要因為理念不同就去否定別人，因為市長不是要來做事而已，而是要來成事。所以我真的很謝謝陳健治議長給我的祝福，我未來也一定會放在心上。而那一天因為我們討論了很多臺北市的過往，在不同的時代裡，臺北市一直面對不同的挑戰，而每一位市長也是不斷的因應時局的變化而做事。那時候臺北市的都市剛開始擴張，高玉樹市長把敦化南路從原來的 30 米變成 50 米，結果有了我們現在的林蔭大道。後來在人口爆炸的年代，翡翠水庫先從林洋港市長開始規劃，李登輝市長任內開工，經過邵恩心、楊金欉、許水德三任市長完工之後到現在，讓我們有穩定的供水。當然還有黃大洲市長為臺北留下了一座大安森林公園，也就是現在我每個禮拜我會跟我的女兒在那邊抓寶可夢的地方。我們對於這樣新建公園的努力，其實都抱著由衷的感謝。而時光飛逝到了 1994 年，那個時候我才國一，這是第一次民主化以後的臺北市長選舉，選戰非常的激烈，大人們都吵成一團。那時候趙少康先生在辯論臺上面說中華民國要滅亡了，我至今其實印象深刻。但事隔多年，我後來看到趙少康先生以及陳水扁先生他們見了面、一起話當年，我覺得很溫暖。因為我相信他們對政治的意見大概還是有很多不一致的地方，但當年的對手現在可以坐下來聊天，那就代表臺灣的民主相比於 30 年前其實更加成熟了。所以從經濟的成長到人口的爆炸到人民的優先，從官派的市長到民選的市長，不同的時代，臺北市面臨了不同的挑戰，每一位臺北市長都留下了不同的印記。當然，今天是政見發表會，不是說故事的時間，我沒有辦法每一個市長都提起，但如果我有幸成為臺北市長，我會承接許多前輩們所留下的建設，懷抱我心懷感謝，在這些基礎上做微調、做修補、做改善，把每一件事情做得更好。而當然我也會記得陳健治議長前輩的提醒和祝福：承擔、溝通、圓融。因為不只要做事，我們要能夠成事，才能夠引領臺北面臨更多的未來挑戰。但大家可能就會很好奇，那臺北現在到底有面臨什麼挑戰？的確，剛剛提到的歷任的臺北市長為我們開了路、蓋了水庫、留下了公園，那個時代是一個臺北從無到有的時代。但現在不是從無到有而已，我們是從有到好的時代。所以現在我們有路了，我們有公園了，我們有運動中心了，我們有山林步道了，不過很多設施蓋好了，但沒有好好的維護；很多老房子在等都市更新，等了好久，結果還是停在原地。同時臺北的年輕人在外流，城市在老化，房子越來越舊，人也漸漸變老。當老人需要照顧、孩子需要陪伴、三明治世代需要支援，市民的問題其實需要被聽見。所以在這陣子我收集了非常多 1999 的陳情，也看了很多議員的質詢，在 LINE 上面呢開始收集大家的聲音，透過肥皂箱了解人民的感受，而這些感受、這些問題其實都非常的具體。比如說剛下班的上班族就問說，我想去大安森林公園，這個下班之後去跑一圈或者去山上走一走，我的包包要放哪裡？我的衣服要去哪裡換？我跑完一身汗，我要怎麼去搭捷運回家？育兒的家庭問說，我週末的時候或者有空閒的時候，我想帶孩子出去走走，交通、門票、吃飯加起來精打細算；孩子的事想要打電話問，電話打了一輪結果還是找不到對的窗口。40 多歲上有長輩、下有孩子的中壯年說，公司導入 AI 了，那我的工作現在保得住嗎？我想提早下班去接孩子，我手上的工作有人可以幫我嗎？我每天照顧我的家人，那誰來照顧我？所以我發現臺北在這個時代、這個時代的難題是每一個人都在扛這個城市。每一個市民都很努力，但這個城市沒有趕上市民的努力。所以我認為當市民如此的努力，市政府的角色其實就是要陪伴、就是要分擔。所以呢在這陣子呢我們出了一系列的刊物，這些刊物呢在捷運附近發放，為的是想要告訴大家，雖然它不是一個直接的政策白皮書，但是我們用輕鬆有趣的方式讓大家知道，我們要怎麼樣把這個城市的時間跟空間撐開，我們要怎麼樣讓大家有出門的理由，如何陪著大家打拚，以及讓大家感到安心，讓臺北能夠順起來。那具體大家就會覺得說，臺北要順起來，這個聽起來非常抽象。所以我就用一些簡單的數據來說，我有一天在翻閱臺北市的統計數字，我發現臺北市的運動人口多，臺北市一次運動時間也很長，但是運動的次數卻比較少。那代表什麼意思？代表大家都想運動，但是卻沒有辦法那麼多次的運動，所以只好在每一次運動的時候盡量把時間拉長。但大家也知道規律的運動重點是次數要夠多，那該怎麼辦呢？我就繼續往下看數據，發現在臺北大家運動的選擇其實戶外運動是最多的，包含跑步、散步、爬山、騎腳踏車，佔了運動人口的七成。而其他像球類的競技啊、室內運動健身啊各兩成，那加起來超過百分之百是因為有些人會做複數的運動。而我們的運動中心的確服務了部分的球類，也服務了一些需要健身的人，但是我們對於從事戶外運動人的照顧卻不夠。所以當時呢我就很快的提出了一個政策，是在首爾跟東京都有的，叫做運動驛站。怎麼做呢？理由很簡單，很多人可能下班就像剛剛講的想去跑個步，跑完步之後呢滿身大汗，但他接下來本來還想跟朋友約，或者他想要去看個電影，但是他卻必須要先回家洗澡，然後再出門，而回家洗澡之後要再出門，這個動力就降低了，又或者他因為這個樣子他放棄了運動而直接去跟朋友約。如果我們今天有運動驛站在河濱、在轉乘的節點、在我們要講的自行車橋的兩端，那麼大家就可以很容易的把運動這件事情塞在他上班或下班的路上，所以他輕鬆盥洗之後呢，香噴噴的可以去跟朋友約、可以再去看個電影、可以坐捷運回家，那就可以更輕鬆的選擇運動這件事。所以呢這整個服務的對象當然也就不是只有想要跑步的人而已，包含想要爬山的人、包含我們通勤的人、包含哦這個要做業務結果跑得滿頭大汗的人，這些人都可以因為這個樣子在路途當中省下時間。而這個其實就是我的第一個政策的核心概念，我們要想辦法讓臺北人在臺北省下更多的時間。你有更多的時間才能夠陪伴自己，也才能夠陪伴他人。那省下時間當然不是只有運動驛站那麼簡單而已，省下時間還有很多方法，比如說塞在車陣裡面，這個也絕對是很多人認為浪費時間的事情。但要怎樣讓大家不要塞在車陣裡面呢？那就必須要把這一個城市綠色運輸的路網能夠打開。當然我們現在已經有捷運，但是捷運有時候到達你的最終點的最後一哩路，所以你要怎麼把最後一哩路銜接起來，這時候才可以讓大家有更強的動機去搭乘大眾運輸交通工具。所以我們提出了 TPASS 要納入共享的電動汽車，我們提出了自行車路網的「接、補、養」，甚至要做兩個跨河的自行車橋。這一切的目的都是要讓騎腳踏車的人變多之後，他的路網能夠隨之增加，否則現在騎腳踏車的人已經多了 55% 左右，但我們的路網只增加了 5%，更不要講說有時候騎在水泥的地方，沒有樹蔭也不涼爽，那這個時候呢就沒有辦法讓大家更想要去做綠色運輸這樣的一個選項。而當然我們做了橋之後會有上下坡，所以如果我們鼓勵通勤大家騎腳踏車的話，那麼 YouBike 的電動車有沒有可能在通勤的時候前 30 分鐘免費？當然也變成重要的搭配政策。緊接著我們再用 ESG 去鼓勵企業，可能也多設了營運的空間，那麼這個時候選擇綠色運輸的情況就會變得越來越多，或許又能夠幫大家省下那麼一點時間。這個時候如果再搭配我們中央的新的政策，勞資協商之後每天少做一小時，但是又不減薪，這個部分呢由政府全額的補助；又或者我們的核心工時、彈性上下班，企業可以獲得定期的獎勵，職代津貼每人每日 800 元，招募訓練的職代人員每人 2 萬元；而《中高齡者及高齡者就業促進法》過了之後，2027 年 1 月 1 號就可以上路。這些所有的政策的配套，其實理由都是希望我們能夠讓臺北人省下更多的時間陪伴自己、陪伴家人。不過就算時間省出來了，難道大家就會在外面趴趴走嗎？這也不一定嘛！也就是大家可能會問：嗯，那我要去哪裡跑步？我要跟朋友約？我要去哪裡逛街？我要去哪裡爬山？我要去哪裡騎車？簡單來說，這個城市不能只是把時間空出來，我們要把空間也空出來。所以對此呢我們之前提過臺北的山林計畫，從柯市府時期開始，在這個所謂的臺北大縱走，已經把臺北作為一個盆地周邊的山的 152 條步道做了一個基礎的盤點。不過我們當然不只是山而已，這個山、這個綠要延伸到整個城市的內部，所以我們當時提出了都市微森林計畫 3-30-300，希望大家窗戶打開能夠看到三棵樹、30% 的綠覆率，然後以及 300 公尺之內有綠地。所以這個綠地呢會從所有的這個山林裡面往城市內部延伸，而這樣延伸之後呢，除了讓涼爽降溫之外，也讓城市變得更美麗。但這樣當然還是不夠，我們需要串聯路徑，所以我們在第一期的順報的時候呢，我們也提出了五條完全不同的各區的路徑，大安文山的路徑、有中山大同的路徑、有內湖南港的路徑，這些路徑呢是要串聯臺北美妙的歷史跟豐富的文化，所以你走不同的路徑就會看到不同的東西，而這些呢還要串聯我們的商圈、商圈活絡的計畫，讓大家能夠自由自在的在城市走來走去。不過這整件事情我們還必須要注意到一點，就是市民大道以及建國高架、新生高架實質會造成我們人流在移動的時候的阻礙，所以在前幾天我提出了市民大道的點亮計畫。我們當時認為市民大道應該要還給市民，就像很多國家橋下的活用空間一樣，我們去做空中的廊道，讓一側的人可以非常輕鬆的移動到另外一側，這樣的話有比較活絡的商圈跟比較沒落的商圈才有辦法銜接起來。所以當時我們提出了三個示範區塊：在華山的部分，我們要一樣有運動驛站、兒童遊戲場、動漫 IP、寵物友善；我們在市民八德，我們要串聯忠泰美術館以及建國啤酒廠還有八德市場，然後在那邊做藝文的空間；在市民敦化，我們有夜間的市集、小型的展演跟音樂的廣場。所以大家可以想像，這個上下大概有七個不同的捷運站，南北大概是一公里的步行的生活圈，這個時候你就是把這個城市的空間整個打開了。所以從我們的山林到我們的綠地，進入到我們的生活，而這些樹開始種出來，人民可以透過我們的 App 認養樹，可以告訴大家哪裡可以種樹，再把文化徑每一個區域劃分出來，搭配我們的水文化以及最中央的市民大道打開之後，這個城市的空間就會變美。而這樣時間空出來了，空間也美起來了，那麼這個城市基礎才能夠成型。不過大家可能會講，就算我今天時間空出來了，你空間也變美了，搞不好大家就是在家裡然後就是追劇，可能也不一定想要出門。所以在所謂的城市的生態系，要讓這個城市繼續往下進展，不能只是靠剛剛講的這些東西而已，我們需要制度的推力，也就是想要讓大家有出門的動力。講白話文就是我們把供給、時間、空間都做出來了，但是我們還是要把需求也推出來一點。所以在這邊呢我們特別提到我們的親子同行卡，親子同行卡其實跟我們的敬老卡非常的類似，是讓我們 0 到 18 歲的小孩每個月有 600 點，而這個 600 點可以用在哪裡呢？當然可以用在運動、可以用在藝文活動、可以用在買書。那它的好處在於哪裡？是因為大家都知道，有時候可能今天下午不知道帶小孩去哪裡，想說去博物館又有點遠，去新樂園可是每一個禮拜都去。所以這個時候如果手機的 App 跳出來告訴你說，在你這個區域的文化徑上、在你這個區域的商圈裡面，有哪一家書店現在正在辦走讀的活動，你手上 600 點可能還剩個 200 點，想說我就帶個小孩去扣一下。第一個小孩可以學到東西，商家可以賺到錢，家長可以稍微喘息，那這個時候我們才是真正把需求跟供給合在一起。而一樣的道理，我們在敬老卡，可能以後要叫至尊卡了，我們也要做一模一樣的事情，要讓我們的敬老卡也能夠用在這些文藝活動上面。而更又重要的是，年長者的健康非常的重要，所以不只像親子同行卡，我們認為敬老卡更要能夠用在阻力的訓練，也就是所謂的重訓。所以我同時也推出了健身小巴，希望在我們剛剛城市盤點出來的綠地裡面，能夠讓所謂的健身小巴開過來，由健身教練帶著我們的年長者可以做簡單的阻力訓練，目前研究指出可以減少 30% 的跌倒機率哦！用這樣的一個方式，又是把需求跟供給合在一起。當然對於我們的青年我們也有一樣的政策，目前中央是 13 到 22 歲每年 1200 點的文化幣，臺北市直接延長到 30 歲。所以用這樣的一個方式，我們把商家、把消費者、把父母、把青年、把小孩、把年長者全部都連在一起。我們打開了時間跟空間，我們也連結了需求，讓這一個城市大家不再感到孤單。不過剛剛講的都是比較偏休閒的生活，孤單不是只有在這個時候，孤單也不是只有在育兒的時候，創業本身也是一種孤單啊！所以當我們今天把需求越創越高的時候，商家一定除了面臨人流要怎麼銜接之外，要怎麼轉型就變得很重要。所以這個時候同步再回到供給面，讓我們的創業的需求、創業的協助再往上衝，這樣才有辦法形成城市的生態系。這就是為什麼我在日前提出了青年創業的方案，我們的城市青年基金搭配中央的政策——中央現在 0 到 18 歲每個月會幫你存，最後會存到 30 多萬，臺北市再加碼，讓今天在最好的狀況之下 22 歲可以領到大約 50 萬，然後呢可以比照勞退基金的操作，而且在領這個 50 萬之前呢，要上一些理財的課程還有一些防詐的課程，那這樣以後我們就會每年都有一群防詐小尖兵在領 50 萬的時候出現。而創業利息的補貼、對於創業的協助，一直到 AI 的錢包、AI 的協助，甚至只要工會願意跟政府合作，我們派出 AI 教練幫各個商圈、各個不同的產業開發 AI 工具，這絕對比自己學 AI 要來得更快。這個時候商圈的轉型、商店的升級就可以在這個城市不斷的如雨後春筍的浮現。不過要創業的當然不只是青年，也包含中年轉職啊，有些人中年才想要轉職。所以我們在第三期的政見發表的時候也特別提到我們整個對於中年轉職的方案，而且畢竟現在受到 AI 的衝擊，所以剛剛對於青年的 AI 錢包的一個補助、Token 的補助，我們照樣都能夠適用在中年轉職的訓練身上。所以從職務的再設計一直到就業媒合的訓練、創業利息的補貼，這些都可以讓中年轉職的人有一個更好的方向。所以這樣的一個陪伴，才能夠在我們時間、空間創造出來之後，在大家願意出門來消費的時候，讓我們的商家也能夠跟上這樣的潮流。那這個創業當然也不是只有剛剛講的用人來做分類，還包含我們常講的音樂、我們的藝文的表演的藝術、我們的藝文的展演，一直到我們的電影、一直到動漫，這些都是我們要扶持的對象。如此一來，大家開始有時間了，大家有漂亮的空間可以去了，這個城市比較美了，大家也有動力開始去做了，商家也開始跟上了，這個城市所謂的生態系，也就是我在參選的時候講的最重要的生態的循環，就可以慢慢的自我運作。不過這個城市有時候會遇到很多的挑戰，可能是疾病的侵襲啊，有可能是治安的問題啊。所以除了生態要能夠運轉之外，我們要確保大家在這個生態系裡面是能夠感受到安心。所以為了安心這件事情，我們特別提出了：第一個，腸病毒 71 型的疫苗 0 到六歲免費；我們也提出了 50 歲以上皮蛇市政府補助一劑，如果是低收入或中低收維持兩劑繼續全額補助，這是生理的方面，讓大家不要受到疾病的侵襲。但不是只要照顧生理，我們要照顧大家的心理。所以心理諮商，45 到 65 歲每年六次的心理諮商，15 到 45 歲原本就三次了，臺北市再加三次也是六次，簡單來說 15 到 65 歲每年都有六次的心理諮商可以使用。所以生理、心理都照顧好了，大家在這個城市才能夠安心的在剛剛講的生態系裡面過著他的生活。再來家長也要安心，把小孩送到學校有沒有可能今天被虐待？今天呢這個是不是有霸凌的問題？營養午餐到底健不健康？這都是安心的層面。所以呢我們當時認為家長其實需要陪伴，所以我們成立了家長版的 1999。家長版的 1999 的重點是在於，我們希望家長今天所有的不管是他的抱怨，又或者他今天所需要的支持，他可以很快的由單一窗口來幫助，而不是讓他的抱怨變成跟在交通、跟環境、跟噪音那一類的抱怨裡面被淹沒，這個時候我們就沒有辦法抓出到底哪些人需要幫助、高風險在哪裡。所以家長的 1999 獨立出來，我們叫「家庭一站通」，從臨托、到補助、到兒童的發展、到孕前孕後的教育、到任何的心理的支持，都是單一窗口來解決。那當然了，這個時候就需要家庭教育中心的幫助了。再來當然更好的營養午餐，這個也是非常重要的事情，營養絕對不是一個禮拜一瓶鮮奶那麼簡單而已。所以對我們來說，要怎麼樣在物價飛漲的時候有立即的補貼？要怎樣取消廚餘稱重拍照、要減輕第一線教師的負擔？食安警示達到門檻的時候要怎樣如何預防性的停餐，並且公開資訊、要第一時間資訊透明，讓市民感到安心，絕對是我們的責任。所以從剛剛生理上的照顧，一直到心理上的照顧，一直到家長送小孩到學校安心這件事情，這個會建構我們整體的安全網。但這個安全網搭配我們剛剛的生態系，讓大家再也不要感受到孤獨，讓大家在這個城市能夠悠然自得。但是不要忘記這個城市的硬體在老化當中，房子可能太老了，房子可能要等著都更，這件事情可不能不解決。所以呢我們會成立老宅延壽的服務團，因為畢竟現在要老宅延壽，上網填資料、上網看資訊，中央地方又不一樣，真的會搞得大家心煩意亂。所以呢每一個房子的分數還有哪些應該要修整，其實應該要公開透明，大家要知道自己的房子的狀況，比如說耐震的指數、比如說它的這個管線有沒有需要替換、無障礙的部分能夠申請什麼、屋頂能不能夠變得更漂亮，這整件事情應該要有統一的資訊整合。所以我們針對這件事情我們成立老宅延壽的服務團，就是讓大家更能夠輕鬆的利用中央跟地方的資源把自己的房子變美。不過當然不能只是變美而已，有些房子是真的必須要更新了，那都市更新怎麼辦呢？卡了那麼久，日前我們提出了無限都更的這樣的一個方案。所謂的無限都更其實非常的簡單，我們會盤點四種不同的房源，我舉個例子，比如說我們找一個公有地，這個公有地離你可能要卡住的都更——所謂的殭屍都更——可能距離非常的近，是同樣的一個生活圈，這時候把這一個公有地把房子蓋好之後，裡面當然會有公托、可能有日照中心、有綠地、有公園，是一個非常完整也完全符合防災標準的一個新式的住宅。這個時候我們會成立住屋的交換平臺，讓你可以把你的房子跟這邊的房子做交換，做交換之後呢，你也不用你就只要搬一次家，直接住到新的地方，但是還是在同一個生活圈，而政府就取得了你原來房子的權利。那一旦取得之後呢，政府可以加速帶一個地方的都更，又或者在還沒有都更之前，把取得的這一個房子的權利拿來做社會住宅啊、婚育宅啊、青年宅、科技宅。所以無限都更的意義是不但要加速我們整個都市硬體的進展，更重要的是我們要同步釋出更多的住宅給需要在這個城市居住的人，同時達到居住正義。當這個時間打開了、空間變美了、動力也出來了，陪伴也有了、大家生活也安心了，這時候我就敢講這個城市已經配得上每一位市民的努力。當然更重要的是，要做這件事情要強大的公務員，所以對於公務員我們要怎樣幫忙減壓，這個我下次再來跟大家慢慢介紹。在這邊呢，我要告訴大家的是，臺北很好，臺北也應該要更好，臺北也值得更好。但想要更好就需要改變，我知道很多前輩會說：啊他們老了啦，好我也知道時代在變，那但是呢我在這邊村子裡面我已經很久了，我都很習慣了，我不想要改變。我理解這些前輩們的想法，也尊重他們的決定，我知道要離開舒適圈不是那麼容易的事情，但我希望只要一點點就好了。與其說這個城市要改變，我不如說這個城市要改善。所以想讓家園可以變更好的這種願望的市民們，跟我一起改變、跟我一起踏出改善的那一步，改善的一小步就是改變臺北的一大步，而這個時候呢也會是臺北未來要跟國際城市怎麼接軌最重要的方式。一旦我們能夠踏出這一步，因為我們的長者的照顧會更多、我們的長者可以更健康、我們的孩子能夠得到更多的陪伴、家長也能夠安心、創業的人也能夠安心、三明治世代也覺得能夠喘口氣，所以呢每一個人都被政府牢牢的接住，這就是未來，而這是認為以後我如果在市政府，我要為大家全力以赴的事情。如此就算留在這個村子裡面的人，也能夠感受到改變的好處。我很喜歡的一部漫畫《火影忍者》，這個主角鳴人在成為火影的時候說了這句話，他說：「木葉的同胞都是我身體的一部分，村裡的人都相信我，我也相信著大家。」他成為火影不是為了要發號施令，而是為了和村子裡面不管先來後到的人，大家一起守護這個家園。所以如果是我成為了市長也是一樣，我不是為了權力，也不是為了地位，而是我真心相信這是我出生、我成長、我讀書、我戀愛、我工作以及我最後成為一位爸爸的臺北。而每一位市民其實都跟我一樣，我們大家都是這個城市的一部分，我們都有愛戀這個城市的 100 種理由。所以我知道市民朋友在這一次很多人選擇相信著，而我也的確相信著大家。所以呢在這邊讓我再講一次，請讓我帶著各位的信任、帶著各位的祝福，成為你的市長，我是沈伯洋。