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日本武士隊在2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）預賽最終戰火力大爆發，面對澳洲隊首局便狂攻15人次、最終提前7局以16：1懸殊比數扣倒對手，以預賽3戰全勝強勢晉級冠軍賽。而整屆賽事的焦點，莫過於日本隊23歲新生代主戰游擊手他在對澳洲首局轟出滿貫全壘打後，竟在短短3場比賽內不可思議地集滿「陽春砲、兩分砲、三分砲與滿貫砲」，完成棒球場上極度罕見的「完全全壘打」。這位轟翻東京巨蛋、曾引發日職5支球團瘋搶的選秀狀元究竟是何方神聖？未來是否又將成為下一位叩關大聯盟的日本巨星？今日（14日）午場日澳大戰一開局便呈現一面倒的屠殺戰況，日本武士隊在1局下展現恐怖機關槍打線，單局狂打了整整15個人次；在無人出局滿壘的絕佳機會下，擔綱先發游擊手的宗山壘精準鎖定一顆內角偏低滑球，大棒一揮將小白球直接送上右中外野看台，這發滿貫全壘打一口氣將領先擴大至11：0，徹底擊潰澳洲防線。這發滿貫砲讓宗山壘寫下了一項堪稱電玩等級的瘋狂紀錄，儘管非同場的「完全全壘打」非棒壇官方正式紀錄項目，但日本媒體《日刊體育》仍盛讚其罕見程度足以載入史冊，也在東京巨蛋掀起一股狂熱的「宗山壘旋風」。出生於2003年2月27日、現年23歲的宗山壘，身高175公分、體重79公斤，雖非傳統重砲體型，卻擁有日本球界公認最高殿堂等級的棒球智商與揮棒天賦。自名門廣陵高中畢業後進入明治大學，他在競爭激烈的東京六大學聯盟一路累積118支安打與10發全壘打，兼具行雲流水的游擊守備範圍與精準擊球控制力，選秀前夕更被日職球探一致冠上「10年甚至20年才出現一次的游擊手」最高讚譽。2024年日本職棒選秀會上，廣島東洋鯉魚、埼玉西武獅、東北樂天金鷲、北海道日本火腿鬥士以及福岡軟銀鷹等，創下自1979年以來日職選秀會首次出現大學野手獲5隊以上同時競逐的空前盛況，最終由樂天金鷲幸運抽中交涉權。頂著狀元光環加盟樂天後，宗山壘在2025年新人球季立刻站穩一軍主戰游擊大關，整季出賽122場繳出打擊率2成60、112支安打、3轟及27分打點的穩健表現，強勢獲選太平洋聯盟游擊手「最佳九人」，成為洋聯相隔44年來第一位在菜鳥年便奪下此項殊榮的游擊手。本季（2026年）宗山壘雖然一度遭遇左手腕三角纖維軟骨複合體（TFCC）損傷被迫長期脫離戰線，但傷癒復出後竟迎來驚人的長打大進化，他在僅出賽68場的情況下狂轟8發全壘打，繳出打擊率2成78、上壘率3成42、長打率4成53的亮眼三圍，且整季僅吞下30次三振，展現出極為成熟的選球眼與揮棒爆發力。隨著宗山壘在亞冠賽3戰4轟震撼國際棒壇，外界也開始熱議這位兼具頂尖游擊守備、左打優勢與長打潛力的新星，未來是否會循前輩腳步挑戰美國職棒大聯盟（MLB）。