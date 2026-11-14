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▲全家週末霜淇淋優惠即起至17日，門市霜淇淋兩支55元，相當於6元多吃一支。（圖／全家提供）

▲全家開心果雪糕買一送一，曠世奇派2支59元。（圖／取自全家）

▲7-11開賣哈根達斯冬季限定口味，即起特價99元。（圖／翻攝自官網）

全家、7-11週末冰品優惠來了！全家即起門市霜淇淋兩支55元，且每天下午5點至晚間8點59分，霜淇淋單支只要29元；7-11推出哈根達斯冬季限定新口味「摩卡咖啡」、「焦糖脆脆鬆餅冰淇淋」，兩款都只要99元開吃。全家週末霜淇淋優惠即起至17日，門市霜淇淋兩支55元，相當於6元多吃一支；且11月11日至12月4日，每天下午5點至晚間8點59分，霜淇淋單支只要29元，只要單支就特價，找不到人湊也能吃。本月口味為櫻桃巧克力霜淇淋」，以濃郁巧克力為基底，融合美國櫻桃汁的果香，呈現豐富風味層次。此外，購買霜淇淋還可隨機獲得韓星崔始源暖心卡，共有2款，限量7萬張，送完為止。同時間還有阿奇儂開心果雪糕買一送一；曠世奇派巧克力大雪糕／玫瑰鹽巧克力大雪糕／草莓大雪糕／提拉米蘇雪糕加10元多一件。7-11開賣哈根達斯冬季限定口味，「摩卡咖啡」以及「焦糖脆脆鬆餅冰淇淋」，即起至11月24日前，原價149元，限時嚐鮮價99元。「摩卡咖啡」絲滑醇厚的咖啡冰淇淋帶出高品質咖啡豆的馥郁香氣，再以鹹甜的海鹽巧克力醬襯托， 堆疊出深邃迷人的摩卡咖啡風味；還有「焦糖脆脆鬆餅冰淇淋」濃醇滑順的焦糖冰淇淋加入裹覆可可醬的鬆餅脆片，呈現酥脆與綿密並存的豐富口感對比。