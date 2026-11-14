2026《英雄聯盟》LOL世界大賽即將迎來最終決戰，冠軍賽將於台灣時間周日（11月15日）凌晨3時登場，由韓國LCK賽區強權Gen.G對上中國LPL勁旅Bilibili Gaming（BLG），冠軍賽採BO5五戰三勝制，率先拿下3勝的隊伍即封王，《NOWNEWS》也透過本文整理LOL世界賽冠軍賽相關資訊。
Gen.G直落三橫掃IG BLG擊敗T1粉碎4連霸夢想
回顧兩隊晉級之路，Gen.G在4強賽展現強大宰制力，以3比0擊敗中國LPL隊伍IG，率先取得冠軍賽門票；BLG則在另一場4強賽迎戰尋求世界賽4連霸的T1，最終以3比1擊敗Faker領軍的衛冕軍，成功阻止T1繼續締造歷史。
Chovy、Knight中路巔峰對決 Gen.G力拚隊史首冠
Gen.G本屆陣容包括上路Kiin、打野Canyon、中路Chovy、下路Ruler及輔助Duro，其中Chovy的表現格外受到關注，身為長年被視為世界頂尖中路的選手，Chovy過去始終與世界賽冠軍擦身而過，這次終於帶領隊伍挺進決賽，將迎來生涯重要的一戰。值得注意的是，Gen.G雖然承接2017年世界冠軍Samsung Galaxy的組織傳承，但自2018年收購後，至今仍未以Gen.G隊名拿下世界賽冠軍，此次也將力拚隊史新紀錄。
另一邊，BLG由上路Bin、打野Xun、中路Knight、下路Viper及輔助ON組成，陣容同樣具備強大競爭力。其中Bin與Knight是隊伍的重要進攻核心，兩人能否在對線階段取得優勢，將左右BLG的整體節奏。值得一提的是，BLG曾在2024年世界賽拿下亞軍，當時不敵T1與冠軍擦身而過，今年再次挺進決賽，將挑戰隊史首座世界冠軍，這場比賽也將成為Chovy與Knight兩大頂尖中路選手的正面交鋒，值得玩家關注。
爭冠前先聽歌 K/DA、真傷樂團開幕表演登場
除了場上對決，冠軍賽開幕表演同樣是今年一大亮點。Riot Games宣布，經典虛擬音樂團體K/DA與真傷樂團（True Damage）將登上開幕典禮舞台，其中K/DA由MIYEON、SOYEON、Sophie Powers及Mimi Webb參與演出，真傷樂團則有SOYEON、Coco Jones、Vic Mensa及Sofía Reyes登台。兩組音樂企劃過去都曾推出受到玩家喜愛的代表歌曲，這次再度於世界賽決賽登場，也讓不少粉絲期待經典音樂與電競盛會再次結合。
2026 LOL世界賽冠軍賽將於11月15日凌晨3時開打，開幕典禮也將於相同時段率先登場，實際首場遊戲則會在表演結束後展開。玩家可透過《英雄聯盟》電競官方網站LoL Esports、官方YouTube及Twitch頻道收看賽事直播。無論最終由Gen.G終結長年等待，還是BLG首度登上世界冠軍寶座，這場韓中頂尖強隊對決都將為2026世界賽畫下句點。
🟡2026年 LOL世界賽直播連結
中文：Twitch、YouTube
英文：Twitch、YouTube
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回顧兩隊晉級之路，Gen.G在4強賽展現強大宰制力，以3比0擊敗中國LPL隊伍IG，率先取得冠軍賽門票；BLG則在另一場4強賽迎戰尋求世界賽4連霸的T1，最終以3比1擊敗Faker領軍的衛冕軍，成功阻止T1繼續締造歷史。
Gen.G本屆陣容包括上路Kiin、打野Canyon、中路Chovy、下路Ruler及輔助Duro，其中Chovy的表現格外受到關注，身為長年被視為世界頂尖中路的選手，Chovy過去始終與世界賽冠軍擦身而過，這次終於帶領隊伍挺進決賽，將迎來生涯重要的一戰。值得注意的是，Gen.G雖然承接2017年世界冠軍Samsung Galaxy的組織傳承，但自2018年收購後，至今仍未以Gen.G隊名拿下世界賽冠軍，此次也將力拚隊史新紀錄。
另一邊，BLG由上路Bin、打野Xun、中路Knight、下路Viper及輔助ON組成，陣容同樣具備強大競爭力。其中Bin與Knight是隊伍的重要進攻核心，兩人能否在對線階段取得優勢，將左右BLG的整體節奏。值得一提的是，BLG曾在2024年世界賽拿下亞軍，當時不敵T1與冠軍擦身而過，今年再次挺進決賽，將挑戰隊史首座世界冠軍，這場比賽也將成為Chovy與Knight兩大頂尖中路選手的正面交鋒，值得玩家關注。
除了場上對決，冠軍賽開幕表演同樣是今年一大亮點。Riot Games宣布，經典虛擬音樂團體K/DA與真傷樂團（True Damage）將登上開幕典禮舞台，其中K/DA由MIYEON、SOYEON、Sophie Powers及Mimi Webb參與演出，真傷樂團則有SOYEON、Coco Jones、Vic Mensa及Sofía Reyes登台。兩組音樂企劃過去都曾推出受到玩家喜愛的代表歌曲，這次再度於世界賽決賽登場，也讓不少粉絲期待經典音樂與電競盛會再次結合。
2026 LOL世界賽冠軍賽將於11月15日凌晨3時開打，開幕典禮也將於相同時段率先登場，實際首場遊戲則會在表演結束後展開。玩家可透過《英雄聯盟》電競官方網站LoL Esports、官方YouTube及Twitch頻道收看賽事直播。無論最終由Gen.G終結長年等待，還是BLG首度登上世界冠軍寶座，這場韓中頂尖強隊對決都將為2026世界賽畫下句點。
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