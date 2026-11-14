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談少子化轟撒幣無效！柯P：不會有人為了一年多2萬去生小孩

傳授心法柯P笑勸應對「作秀議員」：吃乙型阻斷劑

台灣民眾黨創黨主席柯文哲今（14）日首度與國民黨台中市長候選人江啟臣合體開直播，大談市政經驗與城市遠景。柯文哲在對談中砲火全開，批評民進黨競選時說得口沫橫飛，執政後最常用來解決問題的方式卻是「發現金」，然而面對老人健保補助一事，行政院態度竟是不予副署，讓他忍不住痛批「賴清德是瘋了嗎？」柯文哲今日中午與江啟臣合體進行直播對談，江啟臣表示，自己未來若順利當選台中市長，施政將秉持「安全第一、健康優先」的核心原則，上任後凡是關乎市民生命健康的事都要優先推動，例如強化預防醫學、提供長者免費施打帶狀疱疹（皮蛇）疫苗，以及鼓勵全民運動風氣等。柯文哲高度認同「人民健康是執政基本信念」的構想，接著話鋒一轉提及，立法院已通過65歲以上長者免健保費相關法案，行政院卻選擇不予副署，讓他直言「我實在想不懂，賴清德是瘋了嗎？他們黨內有人敢出來講嗎？」江啟臣則補充，綠營縣市長候選人多喊出「等他們當選以後會做」，聽得柯文哲忙問「這是什麼邏輯？不是神經病嗎？」擔任主持人的民眾黨市議員候選人劉芩妤接著提問，針對現代年輕人不婚不生，以及產假延長至14週等相關爭議的看法。江啟臣以愛爾蘭為例指出，解決少子化問題的關鍵不在於「一胎補助幾萬元」，而是從整體環境面著手，打造真正育兒友善的政策，並培養尊重家庭、重視家庭的社會文化；他認為，如果家長帶著孩子到任何排隊場所都能獲得禮讓與善意，年輕人自然不用擔心生了小孩卻帶不出門。柯文哲也深表贊同指出，自2016年以來台灣生育曲線一路往下滑，民進黨政府嘴上講要為年輕人、為少子化做些什麼，講了老半天卻只是發放津貼撒錢；他強調，少子化對策的重點在於建立育兒友善的環境，「不會有人因為一年多發兩萬塊，就跑去生小孩。」兩人隨後聊起社會住宅政策，柯文哲分享經驗表示，台北的社宅是重要的城市美學，不僅帶動台灣建築產業升級、滿足民眾居住需求，更要把城市發展的機能放進去。他舉例，北市府當年透過一成的青創戶額度篩選入住者，讓他們成為社宅社區的「政策樁腳」帶動社群活力，反觀現在中央卻只會「花錢比較快」。柯文哲也坦承，剛開始推動社宅時曾踢過不少鐵板，但團隊每蓋完一棟就寫一次檢討報告，越蓋越成熟；他特別提醒江啟臣，社宅後續的「營運管理」比興建工程還要複雜，務必交由專人執行，更建議江啟臣上任後可以去台北尋找具備社宅管理經驗、且即將退休的專業人才，將台北的成功管理經驗直接移植到台中。至於市長上任後該如何面對市議會監督？柯文哲直言，議會裡主要有兩種議員，一種是「真正要解決問題的」，另一種則是「要表演作秀的」。他建議江啟臣上任後應不分黨派，給每位議員30分鐘一對一時間，「就在市長室把自己的地方需求一一列出來」；至於遇到愛表演作秀的議員該如何應對？柯文哲幽默開玩笑說「吃乙型阻斷劑，控制自己的意志與交感神經。」