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雨中現身替蔣萬安站台 韓國瑜：天上下雨、內心在燃燒

砲轟民進黨選舉抹黑造謠 韓國瑜：散布恨的力量

九合一大選倒數14天，台北市長蔣萬安今（14）日下午舉辦「安心大遊行」，儘管台北天空飄起細雨，仍有支持者穿著雨衣、撐傘參與。立法院長韓國瑜也現身南路遊行隊伍出發現場，為蔣萬安夫人石舫亘及支持者加油打氣。韓國瑜致詞時表示，「天上下雨，我們內心在燃燒」，更將矛頭指向民進黨，批評民進黨每逢選舉就抹黑、造謠，散布「恨的力量」，並稱蔣萬安代表的是「愛的力量」。蔣萬安競選團隊今日舉辦「安心大遊行」，分為南、北兩條路線，其中南路由蔣萬安夫人石舫亘領軍，韓國瑜也到場致詞。雖然活動開始時天候不佳，現場仍有支持者集結，隨著遊行隊伍出發，雨勢逐漸增強，民眾紛紛穿上雨衣、拿出雨具，沿途高喊「蔣萬安當選」。韓國瑜致詞時首先感謝到場的立委、台北市議員及支持者，並高喊「天上下雨，我們內心在燃燒，對不對？」引起現場群眾熱烈回應。他表示，台北市是首善之區，面對這場市長選舉，相信許多市民心中感慨萬千，因此呼籲市民透過行動表達支持，讓全台灣感受到他所強調的「台灣民主有愛的力量」。話鋒一轉，韓國瑜將矛頭指向民進黨，批評「我們不要像民進黨，一到選舉抹黑、造謠、捏造」，並指稱媒體名嘴、網軍不停攻擊，認為這是在散布「恨的力量」。台北市民應該相信台灣民主具有真善美的力量，並肯定蔣萬安過去4年的市政表現，稱蔣萬安是「踏踏實實、認真的好市長」，代表的是愛與良善的力量。韓國瑜最後表示，民主政治由人民自己決定，選民手中的一票將決定台灣民主未來的方向。他呼籲支持者在11月28日投票日表達立場，並強調，希望台北市及台灣的民主能夠持續朝幸福、健康與充滿愛的方向前進。韓國瑜也向現場支持者喊話，選前最後階段應團結力量，全力「拉票、固票、催票」，並以「讓台北市整個爆發陽光與愛」作為致詞結尾。