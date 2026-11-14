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▲民進黨台北市長候選人沈伯洋結束公辦電視政見發表會後接受媒體聯訪。（圖／記者嚴俊強攝 ,2026.11.14）

民進黨台北市長候選人沈伯洋明日將在士林、北投舉辦大洋流車掃，更有支持者包船，要在水上會師，傳出船隻高達三、四十艘以上。不過，有部分船東因為收到新北市政府農業局的公文，因此決定取消訂單。對此，沈伯洋下午受訪時強調，守法還是最重要的，大家可能會有很多猜測，不過，安全第一。首場台北市長選舉公辦政見發表會下午登場，沈伯洋於會後接受媒體訪問。媒體關切，因為新北市府出示公文，讓不少船東都不敢開船，會不會覺得會產生「寒蟬效應」？目前取消的船數大概有多少？沈伯洋回應，他不太知道，因為新北發公文主要說是「娛樂用」，可能不能夠進來等，但這些本來就是既有規範，所以針對既有的規範在做提醒，「我覺得大家守法，其實是最重要，當然大家可能會有很多的猜測，不過我覺得安全第一」。對於對手蔣萬安下午推出「安心大遊行」，沈伯洋則是祭出「洋流祭」，兩人是不是要拚場？沈伯洋回應，洋流祭的時間很早就訂了，因此沒有特別想要拚場，而且洋流祭畢竟不是遊行，是給大家聽聽音樂、在公園漫步，看看他們的政策；他說，大家重點不一樣，很多人想聽音樂，但他的重點是，希望大家能針對他的94項政策進行闖關遊戲。沈伯洋提到，最後關鍵都是拉票，若大家越記得他們的政策，在介紹給朋友的時候也有更多的東西，這才是他們的目的，因此沒有拚場問題，「他們一定人很多」。至於蔣萬安主打安心大遊行，是否有感受到安心？沈伯洋認為，這是特別的地方，「應該是現在台北市政府有哪些不安心的地方，要舉辦安心大遊行，這樣聽起來好像比較合理」，但蔣自己是現任市長，辦安心大遊行，邏輯上還要轉一下才能理解。