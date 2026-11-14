民進黨台北市長候選人沈伯洋明日將在士林、北投舉辦大洋流車掃，更有支持者包船，要在水上會師，傳出船隻高達三、四十艘以上。不過，有部分船東因為收到新北市政府農業局的公文，因此決定取消訂單。對此，沈伯洋下午受訪時強調，守法還是最重要的，大家可能會有很多猜測，不過，安全第一。
首場台北市長選舉公辦政見發表會下午登場，沈伯洋於會後接受媒體訪問。媒體關切，因為新北市府出示公文，讓不少船東都不敢開船，會不會覺得會產生「寒蟬效應」？目前取消的船數大概有多少？
沈伯洋回應，他不太知道，因為新北發公文主要說是「娛樂用」，可能不能夠進來等，但這些本來就是既有規範，所以針對既有的規範在做提醒，「我覺得大家守法，其實是最重要，當然大家可能會有很多的猜測，不過我覺得安全第一」。
洋流祭登場！沈伯洋：讓大家看看政策
對於對手蔣萬安下午推出「安心大遊行」，沈伯洋則是祭出「洋流祭」，兩人是不是要拚場？沈伯洋回應，洋流祭的時間很早就訂了，因此沒有特別想要拚場，而且洋流祭畢竟不是遊行，是給大家聽聽音樂、在公園漫步，看看他們的政策；他說，大家重點不一樣，很多人想聽音樂，但他的重點是，希望大家能針對他的94項政策進行闖關遊戲。
沈伯洋提到，最後關鍵都是拉票，若大家越記得他們的政策，在介紹給朋友的時候也有更多的東西，這才是他們的目的，因此沒有拚場問題，「他們一定人很多」。
至於蔣萬安主打安心大遊行，是否有感受到安心？沈伯洋認為，這是特別的地方，「應該是現在台北市政府有哪些不安心的地方，要舉辦安心大遊行，這樣聽起來好像比較合理」，但蔣自己是現任市長，辦安心大遊行，邏輯上還要轉一下才能理解。
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沈伯洋回應，他不太知道，因為新北發公文主要說是「娛樂用」，可能不能夠進來等，但這些本來就是既有規範，所以針對既有的規範在做提醒，「我覺得大家守法，其實是最重要，當然大家可能會有很多的猜測，不過我覺得安全第一」。
洋流祭登場！沈伯洋：讓大家看看政策
對於對手蔣萬安下午推出「安心大遊行」，沈伯洋則是祭出「洋流祭」，兩人是不是要拚場？沈伯洋回應，洋流祭的時間很早就訂了，因此沒有特別想要拚場，而且洋流祭畢竟不是遊行，是給大家聽聽音樂、在公園漫步，看看他們的政策；他說，大家重點不一樣，很多人想聽音樂，但他的重點是，希望大家能針對他的94項政策進行闖關遊戲。
沈伯洋提到，最後關鍵都是拉票，若大家越記得他們的政策，在介紹給朋友的時候也有更多的東西，這才是他們的目的，因此沒有拚場問題，「他們一定人很多」。
至於蔣萬安主打安心大遊行，是否有感受到安心？沈伯洋認為，這是特別的地方，「應該是現在台北市政府有哪些不安心的地方，要舉辦安心大遊行，這樣聽起來好像比較合理」，但蔣自己是現任市長，辦安心大遊行，邏輯上還要轉一下才能理解。
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