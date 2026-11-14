嘉義有新的旅宿！煙波國際觀光集團旗下全新旅宿「煙波城行阿里山北門館」於即日起開放旅客入住，並選於11月24日盛大開幕。Klook宣布，即日起至11月17日，獨家開賣煙波城行阿里山北門館住房，為唯一販售的旅遊平台，每房最低不到4千元，入住日期於今日開始，最遠可預訂至2027年2月28日。另外Klook也推出「買6晚日本飯店送1晚台灣飯店」住宿回饋，活動至2027年3月31日止。旅客只要透過Klook預訂日本飯店，完成指定入住晚數，即有機會獲得3千元台灣飯店住宿券。
煙波城行阿里山北門館是煙波集團旗下首間以城市探索為核心的美學飯店，座落於嘉義市文化核心區域，鄰近阿里山森林鐵路北門車站，將嘉義木都文化、鐵道歷史與日式街區風情融入住宿體驗。飯店不只提供旅人休憩空間，更以「城市入口」為概念，串聯在地職人與文化遊程。客房設計以和洋木質風格為主軸，包含雙人房、家庭房等多元房型。館內另設有「沁野露庭」，結合三溫暖與健身房。
餐飲方面，館內引進「莫內饗宴嘉義北門店」，以9大主題餐區、百道料理打造自助餐饗宴，包含SRF極黑和牛、活跳蝦及本土漁港直送鮮魚等特色食材，融合歐陸經典料理與台灣在地風味，讓住宿旅程也能延伸至精緻美食體驗。
Klook宣布推出新優惠 買6晚日本飯店送1晚台灣飯店
即日起至2027年3月31日止，Klook同步推出「買6晚日本飯店送1晚台灣飯店」活動，旅客於活動頁面完成登記後，透過Klook預訂日本飯店，累積入住滿6晚即可符合資格。不限入住飯店家數及訂單筆數，並於2027年3月31日（飯店當地時間）前完成入住，即可獲得3千元台灣飯店住宿券。
福容花蓮店16週年 邀12月5日出生的民眾免費住
福容花蓮店16週年慶祭住房3折優惠，包含「當日壽星限量免費住」，凡12月5日出生的民眾，有機會於生日當天免費入住雙人市景客房，限量5間！事先透過google表單登記，並同意授權拍攝，讓生日留下難忘回憶。
身分證字號中3碼 享每晚2340元
不是12月5日壽星也別失望！只要身分證字號碼符合「1、2、0、5」四個指定數字中的三碼，即可預訂週年慶限定住房專案。雙人入住市景客房含早餐每晚2340元起，指定房型最低下殺3折起。
住房優惠自12月1日至12月30日，限週日至週四適用，每日限量5間。自助晚餐原價1280元加一成服務費，週年慶只要999元，等同7折享受人氣自助晚餐，大啖現切牛排、松葉蟹腳、花東在地食材等，12月25~26日聖誕節以及12月31日跨年當天同享優惠價。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
我是廣告 請繼續往下閱讀
Klook宣布推出新優惠 買6晚日本飯店送1晚台灣飯店
即日起至2027年3月31日止，Klook同步推出「買6晚日本飯店送1晚台灣飯店」活動，旅客於活動頁面完成登記後，透過Klook預訂日本飯店，累積入住滿6晚即可符合資格。不限入住飯店家數及訂單筆數，並於2027年3月31日（飯店當地時間）前完成入住，即可獲得3千元台灣飯店住宿券。
福容花蓮店16週年 邀12月5日出生的民眾免費住
福容花蓮店16週年慶祭住房3折優惠，包含「當日壽星限量免費住」，凡12月5日出生的民眾，有機會於生日當天免費入住雙人市景客房，限量5間！事先透過google表單登記，並同意授權拍攝，讓生日留下難忘回憶。
不是12月5日壽星也別失望！只要身分證字號碼符合「1、2、0、5」四個指定數字中的三碼，即可預訂週年慶限定住房專案。雙人入住市景客房含早餐每晚2340元起，指定房型最低下殺3折起。
住房優惠自12月1日至12月30日，限週日至週四適用，每日限量5間。自助晚餐原價1280元加一成服務費，週年慶只要999元，等同7折享受人氣自助晚餐，大啖現切牛排、松葉蟹腳、花東在地食材等，12月25~26日聖誕節以及12月31日跨年當天同享優惠價。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！