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大雨中照樣出發！支持者擠滿街頭、綿延1公里

九合一大選倒數14天，台北市長蔣萬安今（14）日下午舉辦「安心大遊行」，儘管台北市午後降下大雨，仍有大批支持者不畏風雨走上街頭，現場人潮從信義路、新生南路口一路綿延至忠孝東路，長達約1公里。今天的遊行路線分為藍線及黃線，藍線部分由蔣萬安妻子石舫亘領軍開走，沿途不僅有民眾揮舞旗幟、手持應援飄帶，更有開車經過的支持者特地搖下車窗，比出大大的「5」號手勢，為蔣萬安加油打氣，場面相當熱鬧。「安心大遊行」藍路隊伍下午2時30分從信義路與新生南路口出發，雖然雨勢不小，仍澆不熄支持者的熱情。現場可見大批民眾穿著雨衣、撐起雨傘，手中揮舞旗幟及應援飄帶，身上也貼滿支持蔣萬安的愛心貼紙，跟著隊伍一路前進。隨著參與人潮陸續集結，隊伍從起點一路延伸至忠孝東路，綿延約1公里，展現雨中遊行的熱鬧景象。除了徒步參與遊行的支持者，沿途也出現不少有趣畫面。有開車行經遊行路線的民眾，特地搖下車窗，朝著隊伍比出象徵蔣萬安候選人號次的「5」號手勢，隔空表達支持；遊行民眾也不時高喊「蔣萬安當選」，即使雨水不斷落下，現場加油聲仍此起彼落。此外，要拼議員連任的吳志剛也帶著父親、國民黨前主席吳伯雄出席，現場不少支持者也搶著與吳伯雄合影。