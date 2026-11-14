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全球逾4.3億用戶受波及

微軟（Microsoft）於週六清晨宣布，在經歷一場波及全球超過70個國家、影響數億名用戶的嚴重系統當機後，旗下所有服務均已全面恢復正常。微軟證實，此次事故起因於「網路容量升級」過程中的技術疏失，並排除了網路攻擊或人工智慧（AI）代理程式出錯的可能性。根據《BBC》報導，微軟指出，針對技術問題的修復工作已經完成，使用Outlook、Teams以及Copilot等核心工具的客戶，應不會再受到服務中斷的影響。微軟再度為此公開致歉，表示深刻理解客戶與合作夥伴對微軟服務的信任，並嚴肅看待這份責任，待內部徹底檢討後，將會發布完整的事故調查報告。這場自美東時間12日中午爆發的服務中斷，迅速蔓延至全球，影響範圍涵蓋了4.3億名使用Microsoft 365產品的企業、政府機關與個人用戶，且大當機持續超過24小時後，各項服務才逐步回穩。微軟表示，考量到問題的規模以及為確保系統重啟後的穩定性，此次採取了分階段逐步恢復的策略。然而，長達一天的服務中斷，已引發業界對雲端服務集中化風險的深刻反思。網路安全公司「e2e-assure」執行長德梅因（Rob Demain）直言，「這次微軟全球大當機是一個嚴峻的提醒，顯示我們對少數幾家大型科技供應商的依賴程度有多深」。科技顧問公司「Adaptavist」技術長桑德斯（Matt Saunders）則分析，要防範類似問題極具挑戰性。他指出，傳統的資訊科技災難應變計畫通常建議採用「第二套備援系統」以維持韌性，但在實務運作上，企業幾乎不可能在沒有微軟等工具的情況下正常運轉。「在經歷這次當機後，各組織必須制定一套在完全無法使用這些工具時的應變工作計畫，以應對未來可能發生的突發狀況」。