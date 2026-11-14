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▲民進黨台北市長候選人沈伯洋結束公辦電視政見發表會後接受媒體聯訪。（圖／記者嚴俊強攝 ,2026.11.14）

民進黨台北市長候選人沈伯洋被網友造謠「跟女生上motel」，造謠者身份隨之被網紅四叉貓揪出，沈伯洋競總媒宣中心召集人周軒也表示，「團隊法務一早就在處理」。對此，沈伯洋今（14）日受訪表示，這就是他之前講的「抹黃要開始出現了」，但大家一定習以為常，呼籲大家一定要「停看聽」。有網路帳號發文宣稱，「根據徵信業者小道消息，他（沈伯洋）也跟女生上motel」，該網友自稱曾在中時集團任職，並稱這是他親眼所見所聞；四叉貓隨後挖出發文者身份，該發文者帳號名為「黃艾瑪」、自稱畢業於文化大學廣告系，以前在遠東集團和中時集團工作過等。首場台北市長選舉公辦政見發表會下午登場，沈伯洋於會後接受媒體訪問。沈伯洋表示，這就是他之前常講的，「抹黃」開始出現了，但他那時預估「抹黃」可能是用假影片，結果竟然不是用假影片，是用直接抹黑的方式，「但我覺得大家一定都已經習以為常，拜託大家一定要記得停看聽」。另外，沈伯洋於政見會結尾引用日本漫畫《火影忍者》主角漩渦鳴人成為火影後的名言，藉此闡述參選市長的理念。沈伯洋說，鳴人當上火影那句話，真的很有感觸，大家都是聯繫在一起、信任著彼此、守護這個家園，他上次辯論會本來想就講這兩句話，後來選到今天來講。對於這場政見會想讓民眾知道什麼？沈伯洋說，今天最主要還是以「HEART」作為最重要核心，這是他們之前的政見，把它串成一個英文字叫「HEART」，今天沒有特別去講那個英文字，但在講的過程當中，是以整個H-E-A-R-T的框架，讓大家了解他們對於市民的承諾。