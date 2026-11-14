民進黨台北市長候選人沈伯洋被網友造謠「跟女生上motel」，造謠者身份隨之被網紅四叉貓揪出，沈伯洋競總媒宣中心召集人周軒也表示，「團隊法務一早就在處理」。對此，沈伯洋今（14）日受訪表示，這就是他之前講的「抹黃要開始出現了」，但大家一定習以為常，呼籲大家一定要「停看聽」。
有網路帳號發文宣稱，「根據徵信業者小道消息，他（沈伯洋）也跟女生上motel」，該網友自稱曾在中時集團任職，並稱這是他親眼所見所聞；四叉貓隨後挖出發文者身份，該發文者帳號名為「黃艾瑪」、自稱畢業於文化大學廣告系，以前在遠東集團和中時集團工作過等。
首場台北市長選舉公辦政見發表會下午登場，沈伯洋於會後接受媒體訪問。沈伯洋表示，這就是他之前常講的，「抹黃」開始出現了，但他那時預估「抹黃」可能是用假影片，結果竟然不是用假影片，是用直接抹黑的方式，「但我覺得大家一定都已經習以為常，拜託大家一定要記得停看聽」。
沈伯洋：以「HEART」作為最重要核心
另外，沈伯洋於政見會結尾引用日本漫畫《火影忍者》主角漩渦鳴人成為火影後的名言，藉此闡述參選市長的理念。沈伯洋說，鳴人當上火影那句話，真的很有感觸，大家都是聯繫在一起、信任著彼此、守護這個家園，他上次辯論會本來想就講這兩句話，後來選到今天來講。
對於這場政見會想讓民眾知道什麼？沈伯洋說，今天最主要還是以「HEART」作為最重要核心，這是他們之前的政見，把它串成一個英文字叫「HEART」，今天沒有特別去講那個英文字，但在講的過程當中，是以整個H-E-A-R-T的框架，讓大家了解他們對於市民的承諾。
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首場台北市長選舉公辦政見發表會下午登場，沈伯洋於會後接受媒體訪問。沈伯洋表示，這就是他之前常講的，「抹黃」開始出現了，但他那時預估「抹黃」可能是用假影片，結果竟然不是用假影片，是用直接抹黑的方式，「但我覺得大家一定都已經習以為常，拜託大家一定要記得停看聽」。
沈伯洋：以「HEART」作為最重要核心
另外，沈伯洋於政見會結尾引用日本漫畫《火影忍者》主角漩渦鳴人成為火影後的名言，藉此闡述參選市長的理念。沈伯洋說，鳴人當上火影那句話，真的很有感觸，大家都是聯繫在一起、信任著彼此、守護這個家園，他上次辯論會本來想就講這兩句話，後來選到今天來講。
對於這場政見會想讓民眾知道什麼？沈伯洋說，今天最主要還是以「HEART」作為最重要核心，這是他們之前的政見，把它串成一個英文字叫「HEART」，今天沒有特別去講那個英文字，但在講的過程當中，是以整個H-E-A-R-T的框架，讓大家了解他們對於市民的承諾。
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