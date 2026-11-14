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▲高雄市政府海洋局舉辦台灣國際遊艇展。(圖／高雄市政府海洋局提供)

▲高雄市政府副市長羅達生致詞。(圖／高雄市政府海洋局提供)

▲高雄市政府海洋局舉辦台灣國際遊艇展。(圖／高雄市政府海洋局提供)

2026台灣國際遊艇展(Taiwan International Boat Show, TIBS)13日晚間，在高雄港亞灣遊艇碼頭，舉辦台灣國際遊艇展開幕儀式及全球交流餐會，現場匯聚超過200位國內外遊艇產業巨頭、專業買主與國際頂級業者，現場交流熱絡，再次向世界證明我國不僅擁有強大的造船硬實力，更是串聯全球遊艇資源，領航亞洲遊艇產業發展的核心樞紐。2026台灣國際遊艇展(Taiwan International Boat Show, TIBS)是由高雄市政府海洋局與經濟部國際貿易署共同主辦，有高雄市政府副市長羅達生、海洋局局長石慶豐、立法委員賴瑞隆等人與會，並獲台灣遊艇工業同業公會、中華民國遊艇服務商業同業公會全國聯合會及台灣港務公司等單位全力支持。高雄市政府副市長羅達生表示，此次台灣國際遊艇展的展覽規模再創新高，一舉集結來自全球16個國家、56家頂尖參展商，呈現42個國際知名的頂級遊艇品牌，現場除了設有103個陸域展位，更有78艘各式豪華遊艇與創新船艇在各碼頭展示，極致呈現震撼視覺體驗。羅達生說，為了讓世界看見高雄的港灣美學，此次展區氣派橫跨高雄港亞灣碼頭、嘉信22號碼頭、愛河灣亞果碼頭及第三船渠等四大遊艇碼頭，完美串聯亞洲新灣區的壯麗海陸空間，從世界級奢華遊艇、前瞻創新船艇到最尖端的海洋休閒裝備應有盡有，全方位展示我國無可匹敵的精湛工藝與研發能量，再次強勢奠定高雄作為亞洲頂尖遊艇產業重鎮的極致地位。高雄市政府海洋局局長石慶豐指出，2026台灣國際遊艇展展期自13日至15日，首日為專業買主洽談日，14日至15日全面開放一般民眾入場參觀，海洋局為提供民眾前所未有的親海體驗，規劃免費遊艇登船參觀與付費水上接駁體驗，民眾可立即至活動官方網站https://www.boatshow.tw/zh-tw/index.html預約登船，親身體驗遊艇的極致奢華內裝與空間美學，並以最獨特的港灣視角，輕鬆暢遊四大碼頭展區。石慶豐歡迎全國民眾把握難得的黃金週末，攜家帶眷、呼朋引伴齊聚高雄港，近距離一睹國際精品遊艇的耀眼風采，一同感受高雄作為「海洋首都」的極致魅力，見證我國遊艇產業的耀眼實力。