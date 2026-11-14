澳洲主帥尼爾森（Dave Nilsson）相比昨天被中華隊逆轉、賽後情緒性發言透露輸球遺憾，本場則徹底被打服，「日本隊打擊火力很強大，我過去從來沒遇過這樣的情況。」日媒《THE ANSWER》還以「脱帽の言葉」5字，生動形容尼爾森甘拜下風的態度。

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澳洲昨戰被中華隊逆轉 主帥尼爾森很失望

日本隊打擊火力很強大，我過去從來沒遇過這樣的情況。」談到全場僅得1分、表現低迷的打線，他回顧道：「 攻勢始終無法串聯，加上大量失分，要在那種情況下轉換心情非常艱難。」

尼爾森被日本打服 日媒「脱帽の言葉」5字形容

讓日媒《THE ANSWER》以「脱帽の言葉」5字下標，「脱帽」除了字面上「脫帽（摘下帽子）」意思之外，也有「佩服」的意思，本次也用以形容尼爾森甘拜下風的態度。尼爾森也補充道，「我認為這場比賽，同樣也展現出日本投手群真正實力。」

亞冠賽今（14）日進行預賽最終戰，澳洲本場遭到日本隊震撼教育，首節被狂打15人次、慘丟11分，最終1：16提前7局遭到扣倒，澳洲昨戰4：6被中華隊逆轉，尼爾森賽後賽後神情嚴肅，直言比賽結果讓他非常失望，更是他執教這幾年來，最失望的一場比賽，「無論是守備還是投手群都沒能發揮應有水準。」但本場面對日本，首局就被灌進11分，最終苦撐7局就結束比賽。尼爾森賽後受訪時透露，「尼爾森賽後被日本打服，儘管被日本提前結束，確定無緣冠軍賽，但澳洲本次不僅拿下亞冠賽首勝，還是對傳統強權韓國，並非完全沒有收穫，尼爾森最後也說，明天還有一場比賽，仍有機會挑戰隊史最佳季軍，「我們明天投手陣容很完整了，有機會拿下第2勝、取得季軍，這是我們以前從未達成過的成就。」