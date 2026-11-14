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台北富邦勇士今（14）日迎來主場開幕周，球團特別在賽前為「野獸」林志傑舉行盛大的12號球衣引退儀式，賽後也安排了「林志傑見面拍照會」，讓球迷能近距離向這位傳奇球星致意。隨著球衣正式高掛球場，林志傑賽前受訪時感性表示，直到今天才真正意識到自己已經退役，為球員生涯畫下最棒的一個段落；他也坦言目前正努力適應管理層與教練團之間的溝通新角色，同時不忘替明日即將舉辦引退儀式的老戰友蔡文誠催票，呼籲球迷踴躍進場支持。11月14日富邦勇士主場開幕周，球團正式引退林志傑12號球衣，賽前球衣引退儀式，賽後也將舉辦「林志傑見面拍照會」，讓球迷有機會近距離與傳奇球星相見。在賽前受訪時，林志傑說上賽季球隊幫自己引退背號，今天則舉辦真正的儀式，今天才認知到自己真正的退役了，當然也很開心，這是很棒的一個段落。他也不忘幫老隊友蔡文誠拉人氣，直言明天蔡文誠的引退儀式，也希望大家能多多進場。當球員這麼久，會不會不習慣目前身分，但自己就是在慢慢調整和適應，目前自己職務並沒有一個硬性內容，主要就是培養球員，幫助團隊與教練團和領隊做一些溝通，與整個團隊一起努力成長。「兩年的失利，球隊改變很多，文誠也加入執行教練，有很多不一樣的面貌。」「主要是去督促球員提升，團隊怎麼樣去爭取到教練團想要的內容，因為我們最近兩年都很可惜，也希望今年有不一樣的面貌。」林志傑說，「球員是我最熟悉的身分，畢竟打了那麼久。現在身分不一樣的，我正慢慢去調適了，畢竟已經選擇退役了，趕緊去適應這個新角色。」