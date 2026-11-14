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曝請益陳健治獲贈「承擔、溝通、圓融」三提醒

沈伯洋提1994年扁趙見面：台灣民主更成熟

引《火影忍者》鳴人名言告白台北

前台北市議長陳健治日前出席台北市長蔣萬安台北市資深民代後援會活動，並表示他相信蔣萬安會好好的做，請大家支持他。不過，對手沈伯洋日前也特別向陳健治請益，被視為在拔樁。今（14）日沈伯洋出席台北市長公辦政見發表會時，再度提及陳健治給他的提醒，「市長不只要來做事，更要來成事」，最後引用《火影忍者》主角鳴人名言，「木葉的同胞都是我身體的一部分，村裡的人都相信我，我也相信大家。」感謝選民相信他，他會帶著大家的信任和祝福成為大家的市長。沈伯洋表示，日前拜訪前議長陳健治時，一開始擔心會被外界認為是政治操作，但幸運的是，陳健治非常開心，與他分享從政經驗，以及與歷任市長的互動和觀察。另外還叮嚀他，做政治要「承擔」，承擔做決定不一定被理解的孤單，承擔不同意見的批評；做政治還要「溝通」，埋頭苦幹不一定得到肯定，願意傾聽、努力溝通，才能整合不同的意見才能找到解方；做政治一定要「圓融」，不因為理念不同而否定他人，因為市長不只要來做事，更要成事，謝謝陳健治的祝福，未來也一定會放在心上。沈伯洋指出，在不同的時代中，城市都面對不同挑戰，每位台北市長都留下不同的印記，包含都市開始擴張的年代，前市長高玉樹將敦化南路從原來規劃的30公尺增加至50公尺；人口爆炸成長的年代，翡翠水庫從前市長林洋港開始規劃，前市長李登輝任內開工，經過三任前市長邵恩新、楊金欉和許水德才完工；前市長黃大洲則為台北留下大安森林公園，也是和女兒一起抓寶可夢的地方，對黃大洲的努力其實都抱著由衷的感謝。沈伯洋說，到了1994年，當時他才國一，這是第一次民主化以後的台北市長選舉，選戰非常激烈，時任候選人趙少康在辯論台上說「中華民國要滅亡了」，但時隔多年後，趙少康和當年勝選的前市長陳水扁見面，雖然兩人對政治的意見應該還是有許多不一致的地方，但也代表台灣的民主相比於30年前更加成熟。沈伯洋承諾，若未來有幸成為台北市長，將承接許多前輩們留下的建設、規劃，心懷感謝，並在這些基礎上調整、修補、改善，把每件事情都做得更好，同時也會記住前輩的提醒和祝福，政治要承擔、溝通及圓融，不只要做事，更要能成事，才能引領台北面對未來更多的挑戰。沈伯洋進一步說，漫畫《火影忍者》中，主角鳴人成為火影後說，「木葉的同胞都是我身體的一部分，村裡的人都相信我，我也相信大家。」成為火影，不是為了發號施令，而是為了和村民一起守護家園；成為市長，也不是為了權力和地位，「而是因為我真心相信，這是我出生、成長、讀書、戀愛、工作以及最後成為一位爸爸的台北，每一位市民都跟我一樣，是這個城市的一部分，都有愛戀這座城市的一百種理由。」