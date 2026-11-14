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▲抿茶在社群公開木村拓哉AI合成照遭到網友炎上。（圖／翻攝自Threads）

日本天王木村拓哉昨（13）日起在台北流行音樂中心開唱，時間點還適逢他的54歲生日，掀起全台粉絲的追星潮，沒想到他到台灣時，居然有手搖品牌搭上男神熱度，在未經授權的狀況下，用AI生成木村拓哉手拿飲料杯的照片，遭到網友炎上，讓品牌只好緊急刪文並且道歉。木村拓哉本週四從松山機場抵台，手搖品牌「抿茶」在社群Threads公開了一張AI照，是木村拓哉手拿飲料走出機場的照片，同時想宣傳自家飲料受到天王親睞，然而這張照片並沒有獲得官方授權，導致許多粉絲掀起拒喝潮，原本想蹭人氣衝業績，沒想到反而踢到鐵板。眼見這個炎上的火越燒越大，抿茶官方急忙刪除貼文，並在昨（13）日發出道歉聲明，坦言團隊對肖像權以及AI內容的使用規定認知不夠，未來絕不會再把真實人物用於商業行銷。不過，品牌道歉似乎仍無法平息粉絲怒火，許多網友認為品牌態度相當輕浮，「道歉聲明是不是也是AI寫的？」、「想蹭流量也要有底線吧！」原本想搭上天王熱潮幫品牌宣傳，卻變成了一場公關危機，掀起許多爭議。