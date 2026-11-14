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台北富邦勇士今（14）日迎來主場開幕週，旗下啦啦隊Fubon Angels備受矚目的韓籍「五本柱」李雅英、南珉貞、李晧禎、李珠珢與朴星垠，終於在籃球場上首度全員合體亮相。五位女孩不僅在賽前出席媒體聯訪，更將在今日中場帶來合體首秀。其中首度以正式成員身分登上勇士主場應援的李珠珢，坦言久違重返籃球賽場感覺「很新鮮」，並霸氣喊話要全力助勇士奪下總冠軍；而聯訪結束後，李珠珢的北美後援會更貼心送暖，請在場媒體大啖她最愛的摩斯雞塊，南珉貞也大方請喝飲料，現場氣氛相當溫馨熱絡。談到五人終於在籃球場齊聚，首度以Fubon Angels正式成員身分站上勇士應援台的李珠珢顯得既期待又略帶緊張。她表示：「今年對我來說是久違的冬季籃球應援，今天算是第一次的全新體驗，感覺很新奇。」被問及棒球與籃球應援的差異時，她俏皮地笑說因為剛開始還沒完全感受到不同之處，「等今天實際體驗過後，下次記者會再跟大家分享心得！」同時她也預告，自己和四位姐姐為了這場開幕戰非常認真準備了強力中場表演，希望能幫助勇士一路邁向總冠軍。另一位同樣迎來籃球主場初登板的韓籍新成員朴星垠則透露，雖然兩年前曾以受邀嘉賓身分造訪過勇士主場，但這次正式披上Angels戰袍責任感更重，賽前不僅反覆苦練舞蹈，也特別背熟了與棒球截然不同的籃球應援口號。她笑說，籃球與棒球最大的差別就是室內場館「完全不會受到天氣影響」，希望今天能燃燒熱情展現最好的一面，也請學姐們多多照顧。身為陣中籃球資歷最深的學姐，南珉貞對於五本柱合體坦言心情「一半壓力、一半開心」，她打趣表示：「新來的韓國妹妹們都又年輕又漂亮，對我來說真的很有壓力！」但能一起籌備新表演也讓她相當興奮。過去兩季曾多次自費到客場應援卻無緣親眼見證封王的她，更在現場公開向球隊喊話：「今年我一定要看到總冠軍，富邦勇士總冠軍，拜託！」並號召其他四位韓籍成員若打進季後賽要一起衝客場應援。而擔任Angels「國際組長」的李雅英則笑稱，去年首次在勇士應援時與李珠珢同場的畫面至今令她印象深刻，如今看到珠珢正式加入更是意義非凡；被問到新賽季是否會更常看到她的分身「阿勇」現身時，她幽默回應：「簽下雅英當然會跟著阿勇，這是買一送一的概念！」至於最早加入勇士、去年重返台灣體系的李晧禎則感性表示，去年回歸前原本很擔心被遺忘，沒想到球迷與小朋友都熱情喊著她「大哥」，讓她徹底放下心中大石，如今已完全融入團隊、一切「無問題」。值得一提的是，在五本柱完成精彩的賽前聯訪後，場邊也出現暖心插曲。李珠珢的北美後援粉絲會特別跨海應援，自掏腰包購買她最愛吃的摩斯雞塊分送給現場媒體記者；而南珉貞粉絲會也互別苗頭，同樣展現十足誠意，大方請在場記者喝飲料，讓媒體在採訪之餘也感受到五本柱與粉絲滿滿的熱情。