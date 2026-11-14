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美國聯邦航空總署（FAA）當地時間13日下午發布全國性「地面停飛」命令，要求全美各地機場暫停所有航班起飛，停飛令持續了約5小時才解除，造成全美週末航空交通大混亂。對於停飛的原因，國土安全部長穆林（Markwayne Mullin）表示，因為FAA正在安裝「新設備、新技術」，導致舊系統過載，部分設備無法正常運作，造成了近25年來持續時間最長的全美停飛。由於FAA上週才剛宣布逐步淘汰軟碟，外界有看法認為或許這也是造成舊設備失靈的原因之一，對此，有專家表示實際的問題可能更加複雜。綜合外媒報導，穆林強調目前沒有跡象顯示這次事件是「針對美國的惡意攻擊」，而交通部長達菲（Sean Duffy）則表示，「以後可能還會遇到更多類似的情況」，並指責這是因為國會未能提供更多資金用於新技術。對於正是因為引入新技術導致舊系統過載的質疑，達菲則強調「什麼都不做，只會為系統帶來更大的風險」。美國國會去年批准125億美元撥款，FAA啟動全面改造計劃，已用光纖線路替換了數千根老舊的銅線，並升級了數百套無線電系統。且就在上週，FAA剛宣布逐步淘汰軟碟，要全面引入新系統取代，目標在2028年底前完成這項大工程。雖然尚不清楚淘汰軟碟是否與此次造成停飛的問題有關，但FAA仍在依賴軟碟的事實，也突顯了美國空中交通管制的過時。3.5吋軟碟片的容量僅有1.44MB，比一張普通解析度的iPhone照片還要小，在1980至1990年代曾是主流的電腦儲存媒介，但隨著技術進步早已遭到淘汰，許多年輕人可能甚至都不知道軟碟是什麼東西。FAA前飛行事故調查員蘇西（David Soucie ）告訴《CNN》，「每次引入新事物，就是在製造新的漏洞。所以我的看法是，這次事件正好說明了你不能只是單純地開始製造新東西」。蘇西認為要解決導致此次停飛的問題，遠比單純升級實體基礎設施來得複雜，真正的挑戰在於這些系統之間是如何相互連結並進行運作的。蘇西表示，即便替換了老舊銅線，仍可能衍生出新的安全漏洞。蘇西指出銅線之所以能沿用如此久，自有其原因，「它們無法被更改、無法被竄改，也無法被駭客入侵...因此，要改變這一點，同時又要維持一個穩定且不易受攻擊的系統，絕非易事」。蘇西認為，就算擁有了一套全數位化的系統，所有設備都是全新的，「你依然會面臨過去使用銅線時所沒有的新漏洞」，即使只是單純地讓系統內各個組件彼此相互依存、協同運作，實際上也需要極為龐大的協調工作。