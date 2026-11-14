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速度、正確及公正性成事實查核挑戰

當資訊傳播的能力愈進步，或許也同時讓「假消息」傳得愈遠，台灣事實查核中心今（14）日舉行「AI幫你思考，還是幫你洗腦？真假難辨的AI時代，我們還需要追求真實嗎？」研討會。會中專家們提及，在台灣事實查核中心起步之初的思考，進一步也延伸到，在台灣的事實查核有3大困難點。台灣事實查核教育基金會董事長黃兆徽說，現在的AI「太會寫」，但許多重要的東西和人類真實經歷，是AI無法取代的。她回憶，當時事實查核中心成立後，第一則查核報告是在2018年7月30日發出，正因為新成立，大家都還在摸索，沒想到一個月後就發生「日本關西機場導致外交官自傷事件」，也成為了台灣事實查核中心被注意到的轉折。黃兆徽認為，從關西機場事件可看到事實查核的重要性，不僅攸關真相，也同時讓人體認到「假新聞是可以害死一個人的」。但為此，她更堅定地認知到「事實查核可以、也應該繼續走下去。」中正大學傳播學系主任羅世宏則分享了事實查核中心的困難之處。他指出，2014年時，當時對媒體而言較熱門的議題是「當社交媒體也成為新聞來源」，是否會有新聞查證、事實查核的問題，那時兩種意見參半，有一派的主張認為，社交媒體也可以幫助主流新聞業查核，也同時參考國外的機制及模式。羅世宏說，到了2016年，正逢英國脫歐事件，使得「事實查核」議題變得更為急迫。但他當時認為，事實查核在台灣「太難做了」，即便其他地方成功，台灣也不見得可以達成。首先是「速度」。羅世宏提到，事實查核要夠快，但部分議題查證的時間需要更長，即便查出真相，新聞熱潮若已經過了，影響力也有限。他表示，再者是「不能錯」，或許新聞媒體每天都會有出錯可能，全世界皆然，但打著事實查核的招牌，「不能出錯」，一錯就影響了查核組織的公信力、可信度。羅世宏表示，第三是「公正性」的問題，當台灣社會逐漸兩極化，怎麼做都可能受到質疑、公正性一定會被挑戰。他指出，當時還面對著「錢」的問題，如何維持有規模、能力的事實查核機構、誰願意買單？而最終事實查核中心一路走到今天，歷經快10年，羅世宏說，台灣社會仍需要事實查核這件事，但不能只有台灣事實查核中心做，更重要的是期待台灣新聞業重新承擔事實查核的責任，報導時盡量避免出錯，若出錯後也要查證，並超越黨派的追尋事實。