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遊行途中驚喜登民眾黨舞台 盧秀燕高喊藍白團結

「不管什麼黨都是一家人」 盧秀燕盼藍白議員全壘打

台北市長蔣萬安今（14）日下午舉辦「安心大遊行」，儘管天公不作美，仍有大批支持者冒雨參與。值得注意的是，身兼蔣萬安競選總部主委的台中市長盧秀燕，帶領北路遊行隊伍行經民眾黨市議員候選人的應援舞台時，特別停下腳步致意，更高喊「藍白團結，安心台北」、「藍白團結，勝利台北」，並強調「不管什麼黨都是一家人」，盼藍白攜手讓台北更好。蔣萬安今日舉辦「1114台北安心大遊行」，分為藍、黃兩條路線，其中黃路由蔣萬安與盧秀燕領軍，藍路則由蔣萬安夫人石舫亘帶隊，立法院長韓國瑜也到場助陣。盧秀燕經過民眾黨舞台時，便高喊「藍白團結，安心台北；藍白團結，勇敢台北；藍白團結，勝利台北」，並感謝民眾黨議員候選人成立應援團，支持今日遊行。她表示，藍白合作、共同努力的目的，就是希望讓台北更好，讓市民生活更安全、更安心。盧秀燕強調，大家的目標都是一致的，「不管什麼黨都是一家人，不管什麼黨都是為了台北」，無論黨派，都應以照顧市民為共同目標。她也特別感謝民眾黨朋友願意站出來應援，因此與羅智強、徐巧芯親自到場表達感謝與敬意。盧秀燕更公開表達對民眾黨議員候選人的祝福，希望他們都能高票當選，順利進入台北市議會，「監督蔣萬安、協助蔣萬安」。最後，她也帶領現場支持者高喊「蔣萬安凍蒜」、「台北安可」、「藍白議員全壘打」。