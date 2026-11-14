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蔣萬安政見發表會全文：

台北市長選舉首場「公辦政見發表會」今（14）日下午2點登場，國民黨台北市長候選人蔣萬安於第二時段發言，30分鐘的演說中，他從交通、居住、育兒、教育、勞工及長者照護等多個面向，細數過去四年市府團隊的施政成果，並拋出「雙北公車399定期票」、「敬老卡點數可累計」等多項牛肉政策，強調自己是「說到做到的蔣萬安」，呼籲選民讓好的政策與建設「繼續安可」。《NOWNEWS今日新聞》特別整理蔣萬安發言全文，讓讀者清楚了解他的政策與施政藍圖。各位市民朋友、各位現場的媒體朋友，大家好，我是臺北市長蔣萬安、市長候選人5號蔣萬安。在第一場政見發表會，我想從市民的日常生活角度出發，回顧過去四年臺北市如何努力減輕大家的生活負擔，讓生活更安全、更便利、更宜居，也更幸福；也向大家說明，未來四年我們如何在既有的基礎之上，繼續提升市民的生活品質。第二場政見發表會，我則會從城市整體發展的角度說明臺北未來的願景。臺北是一座充滿機會的城市，臺北的改變是一場現在進行式，我想邀請所有的市民朋友一同加入這趟旅程，一起真切地感受生活的進步。首先，我想先談談交通。臺北市的公共運輸相當便利，深獲國際的肯定，但是好，還要更好。我們一直在思考，如何讓定期票能夠更貼近市民的需求。現有的1200都會通，也就是大家熟悉的TPASS，讓跨區換搭不同交通工具的通勤族能夠用更優惠的價格搭乘大眾運輸工具。但我們也注意到，對依賴雙北公車通勤、通學的短程民眾來說，這項政策卻不一定是最符合他們的需求。因此，我們決定再推出「雙北公車399定期票」，每個月只要399元，就能不限次數搭乘雙北公車。聚焦雙北，是因為雙北公車路網每天的運量達到了200萬人次，有很多市民仰賴公車的移動，我們希望針對公車族提供更符合日常需求的選擇，而預估將有30萬人受惠於這項政策。不過，交通的負擔不只有搭車花多少錢，也包括每天走在路上的人能不能安全、安心地抵達目的地。臺北市有280所高中以下的學校，從我上任第一年開始，我就跟市府團隊同仁說，只要是孩子每天上學要走的路，就是臺北市最優先要改善的道路。因此，我們推動學校通學步道的計畫，全面盤查280座校園的通學環境，目前已經有95%的校園完成改善。松山區的民權國小就是一個很好的例子，這是臺北市第一座示範通學區，我們重新檢視學校周邊的道路，設置行人庇護島、調降道路的速限，並且調整行人穿越線以及號誌的設計，讓孩子過馬路更安全。改善完成之後，整體的滿意度超過了91%，也有近兩成的家長表示願意讓孩子改用步行方式來上學。這樣的改善不只發生在學校周邊。我上任之後，我更全面推動「交通安心行計畫」，從機車退出人行道到增設行人庇護島，推動整整35項措施，而民眾的滿意度更超過75%；同樣的，整體道路更新面積每年平均提升2.2倍。比如說在大安區安居街，在經由「街道醫生計畫」改善以後，半年的事故率就減少了七成。行人友善區的部分，包括龍泉里、古莊里、古風里，經過改善，整個事故數也減少了33%；而在信義區的嘉興里，我們打造全國第一個「行人優先區」，讓行人享有全路段的優先路權，區域內車輛限速20公里，而且禁止按喇叭，讓行人安全能夠真正地融入在社區當中。我上任以後，我們已經完成26處行人安全與友善步道環境的改善。另外，長期高居交通事故榜首的公館圓環，我們也克服地下管線遷移、填平地下公車專用道，打造動線清晰的正交路口，而相關交通事故也下降了52%，大幅改善了行車與行人的安全。未來四年，我們也因應高齡化社會的發展，我們的重心將全面移往捷運站周邊。針對捷運站出入口50公尺以內的道路，我們進行路型改善，透過實體減速設施、強化標示、降低速限來達到速度管理；同時徹底打通中斷的人行道、整平高低落差的騎樓，並且優化路口無障礙的銜接，從出站到轉乘、從散步到回家，改善步行動線的連續性以及通行品質，讓每一位市民都能安心地行走。而生活的負擔不只發生在出門的路上，能不能有一個安定的家，同樣是許多市民很在意的事。面對少子化、人口流失的挑戰，我要求市府團隊跳脫框架，將住宅政策結合更多民間的力量，擴大住宅供給及居住的支持。臺北市首創的「幸福住宅」就在這樣的初衷之下產生，讓新婚兩年以內，或是育有0到6歲子女的家庭可以來申請。第一波我們釋出了156戶，就吸引1,966件申請，顯示年輕家庭對於在臺北取得穩定的居住空間有非常大的需求，推出以來入住率高達90%。而今年底我們還會再增加9處、共261戶，未來四年我們還會再增加8處、一共888戶。除了增加住宅供給，我們也要讓真正有需要的家庭享有優先入住的機會。我們在社會住宅內納入20%的婚育家庭專屬配額，預估在未來將可以提供1萬戶的居住資源，提供新婚夫妻有更多機會在臺北安定生活。同樣的，剛踏入社會開始工作的年輕人，也需要一個孤單時能夠安心落腳的地方。未來幸福住宅也會納入單身青年，包括臺北市民以及來臺北求學、就業的北漂青年，讓更多年輕人有機會在臺北扎根，勇敢追求自己的夢想。同時我們也注意到，居住的穩定其實關係到孩子就學的穩定，因此我們放寬育兒家庭的續租規定以及學區認定，最長可以住到孩子國小畢業，租期可延長到12年，讓孩子就學更穩定，不必因為搬遷而打亂孩子成長的步調。租金方面，我們提供市價六到七折的優惠，而且住戶依然可以同步申請租金補貼，讓每個月的負擔壓力降到最低。下個階段，我們還會推動婚育住宅的房屋稅與地價稅減免，朝減至零元的方向全力邁進。幸福住宅順利推動之後，其實我們發現，這都奠基在社會住宅的基礎之上。我很感謝柯文哲市長用心推動社會住宅，積極盤點土地和地方溝通。截至目前，我們已經啟動規劃社會住宅10處、3,031戶，開工了8處、4戶（註：依原文數據保留），完工23處、7,645戶，並且有15處、5,041戶陸續開放入住。緊接著，我們也積極盤點33處、共7,041戶社會住宅潛力基地，持續擴充未來社會住宅的供給。而相較之下，中央新版的社會住宅興辦計畫草案卻直接將新建目標從13萬戶砍為3萬戶，更規劃從2028年起停止對地方政府非自償性補助，這對地方政府來說負擔很大，也是社會住宅能否持續穩健走下去的重要關鍵。儘管面對困難，我們的態度是努力突破、尋找各種可能性，而不是放棄努力、降低標準。談到居住政策，另一個重點就是都市更新。我上任之後，公辦都更第一階段門檻已經從90%降到75%，接下來還要再降到50%，也就是說，未來只要有過半住戶有意願都更，政府就能進場協助社區進行更新方案的評估、權益試算以及住戶溝通，幫助民眾跨出都更的第一步。另一方面，我們推動「大街廓都更」，針對3,000平方公尺以上的大面積、鄰近捷運站以及水岸周邊的地方，我們把基準容積從225%提高到300%，大幅增加誘因，讓住戶分回更多；除此之外，還能導入托幼、托老、幸福住宅等設施，讓更多的住戶、開發商願意讓房屋早日改建。我也看到沈伯洋委員說我們的都更政策「入口寬、出口窄」，他肯定了我們的政策方向，但我也必須說，我們不僅讓入口寬，出口也會更寬。為了加快審議的速度，我們推動了「150專案」以及「精進168專案」，針對沒有爭議、高度共識的案件，我們採專人分流來審議，有效縮短案件審議的期程。去年我們更率先導入光學辨識系統，減少人工檢核的時間；明年我們還會再增加105位人力，擴充都更審查以及整合的量能，加速案件的推動。針對老屋延壽、加裝電梯，我們擴大推動整建維護四大精進措施，全面排除整合障礙。包括我們補助提高到80%、最高480萬元，外牆翻新最高2000萬元，金額是全國最高；另外，因為增設電梯而減少停車位，可以不用繳交代金；外牆修繕也不用變更使用執照；最後，阻礙電梯或外牆施工的違建，我們有專案強制拆除。在我們的努力之下，加裝電梯每年的申請量是過去八年平均的3.7倍，成長幅度也是全國之冠。身為父親，我也知道迎接新生命是家庭最幸福的時刻，同時，養育孩子更是一輩子的責任。我走過這些歷程，更能感同身受這些心情。這四年來，我跟市府團隊一直在做一件事：減輕父母育兒的重擔。從媽媽懷孕的第一天起，我們就開始替大家減輕身體的累、心裡的慌、時間的緊，還有荷包的重。一上任，我們推出「好孕2U專車」，提供每一位孕婦8,000元電子乘車金，讓媽媽在產檢、外出時多一份交通的支持。這項政策獲得許多媽媽的肯定，經過調查，滿分5分，媽媽們的滿意度給到了4.7分；開辦到今年10月底，好孕2U專車累計服務已經超過122萬趟次，平均每個月服務約3萬趟，確實回應了媽媽們生活中的交通需要。所以我們再加碼「好孕2U Plus」，將乘車補助從8,000元提高到1萬元，而使用期限也從產後的6個月延長到1年，當媽媽產後回診、帶孩子看醫生，甚至只是讓孩子出門，都能持續獲得交通支持。不僅如此，我們知道媽媽們生產後需要的不只是交通上的方便，還有充分的休息和照顧。我上任之後，不僅兌現承諾，調高生育獎勵金翻倍到4萬元，更全國首創「月子加菜金」，每胎補助3萬元，明年就會正式上路，所以在臺北生下第一胎就能現領7萬元，實質減輕家庭坐月子、產後調養的經濟負擔。我們也希望讓新手爸媽在面對孩子的時候，不會因為不知道怎麼辦感到無助，或者讓婦女和孩子們獲得更完整的醫療照顧。今年，我們將市立聯合醫院婦幼院區正式升格成為「婦幼專責醫院」，打造一個真正以家庭為中心的溫馨醫療環境。在院區，我們特別設有家庭化分娩室，提供從待產、生產到產後恢復的母嬰照護一條龍服務，同時導入水中分娩等多元的生產選擇，減輕產婦生產過程當中的緊張感。我們還特別推出了60分鐘新手家庭特別門診，新手爸媽只需要掛號一次，就能一次獲得小兒科醫生、護理師、營養師以及社工師的跨專業協助，從孩子的健康發展、日常養育到社福資源的諮詢，都能獲得全方位的解答。看診之後，我們團隊還會依據個別家庭的需求提供專屬照顧計畫，並且由專人持續追蹤資源的對接，陪伴新手爸媽一起安心育兒。對於有特殊照護需求的家庭，院內也設有全國首創的兒童住宿式長照機構「童宇之家」，為失能、重症以及特殊需求的兒童，提供復健、喘息與緊急安置的服務，成為家庭長期照顧最堅實的後盾。另外，我想分享一個我自己當爸爸的經驗，我和太太在照顧二寶的時候，使用過臺北市的臨托服務，實際體驗非常好。其實那幾個小時，我們不只可以處理自己的事情，也有機會能為稍微的喘息。我能理解，有時候父母需要的不是其他人告訴你怎麼照顧孩子，而是有人能夠幫忙分擔一下。所以過去四年，我們擴大臨托服務的量能，定點臨托從原本上任前的四個據點，現在增加到了45個據點，擴充了11倍，每個行政區至少有三個據點，而光是去年定點臨托服務的時數就超過4萬小時，服務人次也達到了13,000人次。在這個基礎上，今年9月我們更進一步推出全國首創的新生兒8小時免費電子臨托券，讓新手爸媽在育兒最辛苦的初期，也能有一段喘息的時間。同樣的，臺北市更率全國之先推動「育兒減少工時不減薪」這個政策，只要企業願意讓家中有12歲以下孩子的員工每天減少一小時工時，市府就補貼工資，讓家長可以提早下班或彈性晚上班，不必為了接送孩子每天不斷地在趕路。目前已經有480多家企業參與，將近900名員工受惠。我們非常樂見中央也宣布跟進，預計明年全國推行。未來我們還打算加碼鼓勵更多企業共襄盛舉，透過打造幸福企業，提升員工的工作動力，讓員工有歸屬感，讓企業更有競爭力。隨著孩子一天天長大，家庭的支出也跟著增加，每一筆開銷都是真實的壓力。我們希望父母不用因為經濟因素，在家庭、孩子的需求之間一直取捨。過去四年，我們持續增加公共托育的名額，也從補助制度著手，努力降低家長送托的負擔。從我上任之前，公託有81所，收托1,712名孩子，到今年底預計將擴增到108所，提供2,628個名額，增加將近900個名額，成長超過了五成。這代表的不只是增加幾處托育據點，而是讓更多家庭有機會在住家的附近，找到相對可以負擔、穩定的公共托育服務。今年七月起，我們進一步加碼友善托育補助，不只公託，連準公託也一起提高補助，其中準公託每個月的補助提高到8,000元，讓每一胎家長每月的負擔降低到約2,500元，與公託的費用差距縮小到1,000元，而第二胎以上無論選擇公托或準公托，都由市府提供全額的支持。在私立幼兒園的部分，我一上任就推出「寶貝，我愛你」私幼教育補助，今年九月更進一步針對二到四歲的幼兒家庭放寬補助條件，讓所得180萬元以下的家庭也能受惠。另外，就讀臺北市私立幼兒園的五歲孩子，每一個學期再增加5,000元的補助，進一步縮小公私立幼兒園的費用差距。我一直強調，投資教育就是投資臺北的未來。面對AI時代來臨，我們已經擬定未來四年的AI教育白皮書，投入92億推動五大教育核心政策，包括率全國之先打造「酷AI平臺」、建設教室智慧大螢幕、配備AIPC與數位載具、推動光纖到教室、升級校園的Wi-Fi 7，更發布全國唯一的AI教學綱要，規劃無人機、機器人、人工智慧、物聯網以及STEAM等跨領域課程，打造校園AI實驗室。去年無人機教育中心正式揭牌，機器人教育中心也正在積極籌備，未來我們將在北士科設立亞洲首座AI教育中心，逐步建構完整的科技教育基地。前一位蕭博士發表的政見，他對英語教育相當的有熱忱。事實上，教育部英語課綱和臺北市英語教學綱要都已經納入PA，也就是音韻覺識等相關學習內容。這也是SOR（Science of Reading）重要的基礎之一。在國家課綱維持一致性與穩定性的前提之下，我們也會持續保持開放，鼓勵教師透過專業的社群交流，參考不同的研究成果，並且依照學生的學習需求，運用合適的教材與教學方法，提供孩子更適切的學習知識。另外，今年臺北市教育預算已經達到836億元，創下歷史新高。上任之後，我們加速老舊校舍的改建，每年投入至少40億元，而今年校舍改建經費更大幅增加，累計推動43案校舍改建，打造更安全、更智慧、更有趣的新時代校園。同時，我們也逐步降低師生比，目標國小每班降低到25人，國中每班到26人，讓老師能夠更專心授課，孩子獲得更完善的照顧。除了減輕家庭負擔，我們也希望減輕為臺北市打拚付出的公教人員、勞工朋友的工作壓力。AI時代是政府重新檢視行政流程的重要契機，我們已經導入AI協助1999來電轉文字、搜尋資料。未來將推動政府版的AI助理「CVC Cloud」，規劃在明年讓市府同仁都能使用，減少重複工作，把時間留給專業的判斷與市民服務。在職場支持方面，我也有注意到沈委員提出公務人員彈性上下班的主張。事實上，我上任後持續擴大彈性上下班的措施，最高一天可以達到三個小時，包括育兒同仁提早下班、居家辦公等。我們全面建立績效獎勵制度，目的就是要擴大留才、攬才，除了首創重大專業工程人員個人獎勵金，非工程單位同仁最高也可以獲得四萬元的績效獎勵。只要對同仁有幫助的政策，我們都樂見，也都持續精進。城市進步來自每一位公務同仁的努力，請讓我藉這個機會感謝所有市府同仁的付出，我們會持續改善工作環境，讓同仁安心工作，為市民提供更好的市政服務。針對教師，我們推出「教師減壓三箭」，從行政減量、心理支持以及校園安全三大面向，實質減輕第一線教師的負擔。我們將敬師禮金從600元提高到2,000元，並且擴大發放範圍，讓37,000名教育工作者受惠。同時推動導師每週減少一節課，增加300名專責行政人力，並首創行政激勵獎金，改善老師的工作待遇以及教學環境。今年我們更強化法律與心理的支持，擴大免費心理諮商，推動校園法律顧問制度，並且整合跨專業資源協助處理重大的校園事件，不讓第一線老師獨自承擔。讓老師減輕負擔、安心教學，才能讓孩子獲得更好的教育。沈委員您提的，我們都已經在做了。另外，臺北市持續協助青年探索職涯、投入創業。我們推出全國首創的「一站到底」創業陪跑服務，從創業構想到公司設立、資金、財務以及行銷都有專人協助；而在職涯方面，首創青年實習津貼，推出青年創新職場實習補助，鼓勵企業提供實習的機會，並且推動六都首創的「青年以戰代訓計畫」，已經有超過500名青年朋友參與，並且透過企業實務的課程，及早累積職場經驗。在照顧勞工朋友上，我已經承諾臺北市產業總工會，持續推動六大面向，包括擴大友善托育、完善公共長照、強化職災防護、落實勞動檢查、改善市府勞權與深化勞動教育。今年八月，我們已經加碼失業勞工子女就學補助，提高補助金額最高到43,200元，並且放寬申請資格，取消家庭年所得148萬元以下的限制，真正的照顧失業勞工的家庭負擔，同時穩定子女的受教權益。一座偉大的城市，不能忘記上一代為這座城市的付出，照顧長輩的健康，就是支持他們享受生活。這四年，老人福利預算從上任時的79億，已經增加到今年的93億。敬老卡的功能與點數持續擴大，從480點提高到600點，同時點數的使用範圍從一開始的搭公車，到現在納入聯合醫院以及市立醫院的掛號費減免專案，可以在臺北市公有的運動場館、藝文場館來使用，甚至還可以去泡湯，讓長輩不只健康，更願意走出家門，豐富日常的生活。明年度敬老卡將可以擴大到超商、超市、藥局、農會等生活消費來使用，並且從明年開始，我們換發二代卡以後，使用的點數用不完不用擔心，可以累積繼續使用，讓長輩用得更彈性、更方便。另外，客語教育與原住民族人的文化傳承，也是我們一直以來特別重視的核心方向。每年投入超過1,500萬元客家預算，持續深耕校園以及幼兒的客語教育，讓孩子從小接觸客語、認識客家的文化。而在今年，我們更成立客家青年育成基金，我們讓客家文化不只傳承，更能激發新的創意。在族人的文化傳承與生活照顧上，我們持續加大力道，擴大族人健康檢查以及醫療補助，補助金額最高45,000元，心理諮商的服務每一年最高六次。另外族人非常重視的返鄉交通補助，不管是參與歲時祭儀還是部落的運動會，我們會持續擴大辦理，讓族人不會因為距離而缺席重要的文化傳承以及部落情感。最後，臺北還可以是一座溫暖的城市，溫柔從照顧好毛孩開始。這四年，我們持續擴大寵物保險補助，每隻最高3,000元，並為認養七歲以上高齡犬貓，或收容超過一年的犬貓，提供每年一次免費的健康檢查。未來我們還要再推出「毛孩健康守護站」，結合獸醫師以及動保的團體，提供定點巡迴的健康檢查、預防保健以及醫療轉介，讓照顧從生病後的治療，提前到日常的健康守護。同時，我們也會成立「毛孩陪伴志工團」，招募經過專業訓練以及評估的毛孩以及飼主，走進長照以及兒少機構，透過毛孩的陪伴，為長輩和孩子帶來更多的關懷。四年前，我向市民提出了許多的承諾，我們一步一步把這些承諾化為具體的行動，從交通、居住、教育、文化、托育等不同的領域來著手。我們照顧婦幼、青年、長輩、公教人員、勞工朋友的需求，努力讓市民在生活中的每一份負擔都能得到更多的支持。我承諾的我都做到，我是說到做到的蔣萬安。市民朋友可以繼續相信我，下一個四年，我所承諾的每一項政策，都會一步一腳印的實現。臺北絕對不是操弄仇恨的地方，臺北不是製造對立、撕裂彼此的舞臺，臺北更絕對不是少數人空想與口號的政治實驗室。選舉只是一時的喧囂，但是我們對於臺北的愛永遠不曾改變，對臺北的建設投入與付出從來沒有捷徑，也都是用汗水和心血累積而成的。我希望繼續和市民朋友一起，讓每個認真生活的人，日子可以過得更輕鬆一點，更自在一點。讓這座我們共同珍惜所愛護的城市，一年比一年還要更好，而且要不斷的進步，百尺竿頭更進一步。11月28號，我在這裡再次呼籲所有的市民朋友，拜託大家堅定的站出來支持5號蔣萬安，讓臺北繼續安可，好的政策安可，好的建設安可，讓臺北市的進步繼續安可，臺北未來四年缺你不可。