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黃仁勳卸下輝達職務 馬斯克公開表態願延攬

2016年親送DGX-1 黃仁勳在機身留下簽名

▲當年黃仁勳親自將全球首台DGX-1送給馬斯克與OpenAI團隊，還在機身簽名，2025年雙方再度於SpaceX星際基地交付DGX Spark。（圖／翻攝自輝達官網nvidia.com/）

2025年再送DGX Spark 網全懂了：難怪馬斯克力挺

輝達共同創辦人黃仁勳卸下總裁、執行長及董事職務後，SpaceX創辦人馬斯克隨即公開表態，若有機會延攬黃仁勳加入旗下企業，將是莫大的榮幸，力挺心意顯而易見。至於兩人為何交情深厚？輝達2016年一篇官方貼文近日再度被翻出，原來黃仁勳早在10年前就親手將全球第一台人工智慧超級電腦DGX-1送給當時仍在OpenAI的馬斯克與研究團隊，還在機身留下親筆簽名。2025年雙方又再次進行新設備交付，這段跨越近10年的合作淵源也讓網友直呼：「黃仁勳真是馬斯克的恩人啊」。輝達於11月12日宣布，黃仁勳辭去總裁、執行長及董事職務，財務長克瑞斯（Colette Kress）暫代執行長，再度於科技圈投下震撼彈。在人事異動消息公布後，面對網友要求馬斯克延攬黃仁勳加入旗下企業，他竟也正面回應：「那將是我的榮幸。」除此之外，馬斯克也於今日在X發文稱：「目前有一項旨在讓詹森（Jensen，黃仁勳）回歸的請願活動，我也準備去簽名支持。」外界對此相當好奇，為何馬斯克如此公開力挺黃仁勳？而知名X帳號「AB Kuai.Dong」翻出輝達2016年8月15日發布的文章，終於替這個問句填上解答，文中揭露黃仁勳當年親自將全球首台DGX-1人工智慧超級電腦交給馬斯克及OpenAI研究團隊。當時馬斯克仍是OpenAI共同創辦人，黃仁勳特地將這套專為人工智慧研究打造的運算系統送到團隊手中，還在外殼親筆寫下：「為了Elon和OpenAI團隊，也是為了電腦和人類的未來，我將世界上第一台超級電腦DGX-1作為禮物送給你們。」他認為，將全球首款人工智慧專用超級電腦交給OpenAI，是再適合不過的事。這場交付儀式留下不少紀念畫面，除了黃仁勳簽名，馬斯克及現場研究人員也陸續在機身留下名字。當年DGX-1具備每秒170兆次浮點運算能力，輝達曾形容效能相當於250台傳統伺服器，為OpenAI的人工智慧研究提供運算支援。相隔近9年，黃仁勳於2025年10月13日再度前往美國德州SpaceX星際基地Starbase，親手將輝達新推出的DGX Spark交給馬斯克。黃仁勳當時回憶，2016年曾把第一套DGX系統送到當時規模還不大的OpenAI，後續人工智慧技術一路發展，逐步帶動全球AI革命。輝達指出，DGX-1開啟人工智慧超級電腦的發展階段，新一代DGX Spark則希望讓更多開發者取得AI運算資源，進一步推動技術突破與應用。這兩段往事重新曝光後，網友們紛紛留言感嘆：「黃仁勳真是馬斯克的恩人啊」、「難怪只有他公開力挺老黃到底」、「老馬也是真性情了」、「真是10年見證一個輪迴啊」、「老黃是個很純粹的人，才能做出這麼牛的顯卡，可惜政治方面保護黃種人的力量太弱了」。