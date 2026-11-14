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最後3分鐘猛轟「百變隆隆」！柯志恩：大家聽膩搪塞了

高雄市長選舉公辦政見發表會今（14）日登場，國民黨候選人柯志恩先是感性細數深耕4年的市政藍圖，於發言最後三分鐘火力全開，猛攻民進黨對手賴瑞隆是「百變隆隆」。她痛批賴瑞隆針對外界質疑的用人與用錢爭議始終說不清楚、只會切割，更無法拒絕派系控制，她嚴正強調，高雄絕對不能走回頭路，更不能走上「新潮流復辟的不歸路」。柯志恩一開場時，先以感性溫暖的口吻強調自己是道地的「南部的孩子」，雖然4年前曾在這座城市跌倒過，但她用行動證明「我不是過客，我是歸人」。她表示過去4年走遍高雄的巷口、廟口與路口，傾聽無數基層真實心聲，深刻感受到原高雄縣區鄉親渴望不再資源落後於原市區、不再當被遺忘的「二等市民」，無論年輕人或孩子，都期盼能在家鄉找到發光發熱的位置。接著柯志恩點出高雄縣市合併近16年來依然存在的城鄉發展落差，並鄭重承諾，若順利當選，上任第一個月立即成立「高高平等辦公室」，全面重新檢視市府資源分配，並推動「山、海、港、科、城」五大區域均衡發展。在交通與產業建設方面，她提出「陸空大進擊」計畫，同時表明將延續現任市長陳其邁任內推動的半導體S廊道基礎，同步帶動傳統產業轉型升級，讓百工百業都能賺大錢、人潮與錢潮活絡流通。在發言最後三分鐘，柯志恩話鋒一轉拉高攻防分貝，強調高雄市長的品德操守以及用人、用錢標準是重中之重。她延續上個月電視辯論會上的質疑，當場再度對賴瑞隆提出「三問」：第一，收受雲豹集團300萬元政治獻金及後援會用人爭議；第二，於萊豬開放議題上跟著民進黨黨意投票，以及一例一休修法爭議、爭取國定假日修法背離勞工立場；第三，賴瑞隆過去多次赴大陸交流、曾主張「北京直航高雄」，兩岸立場卻變來變去。柯志恩呼籲賴瑞隆會後接受媒體聯訪時，不要再用「抹黑、依法申報」等千篇一律的字眼搪塞，直言「大家都已經聽膩了」。柯志恩最後直球質問賴瑞隆，面對外界對他用人與用錢的種種爭議始終交代不清，「你是真的不知道，還是無法拒絕新潮流的大老？」呼籲市民用手中選票替高雄把關，強調高雄絕不能走回頭路，更不能走上新潮流復辟的不歸路。