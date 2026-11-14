鋒面逐漸通過，易有短延時強降雨，中央氣象署今（14）日發布「大雨特報」，澎湖有局部大雨發生的機率，南部也有局部較大雨勢發生，此外，桃園以南也要留意6級以上或陣風8級以上發生的機率，氣象署發布「陸上強風特報」，警戒時間持續到明（15）日。 我是廣告 請繼續往下閱讀 🟡115/11/14 發布大雨特報 ◾影響時間：14日下午至15日晨 ◾大雨：澎湖縣 ⚠️陸上強風特報 📌影響時間：14日晚上至15日晚上 📍黃色燈號：桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣 ▲氣象署針對桃園以南、台東、澎湖等地發布「陸上強風特報」。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw） ▲鋒面逐漸通過，澎湖有局部大雨發生的機率，南部也有局部較大雨勢發生。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw） 相關新聞 天氣／下周強冷空氣殺到！北台灣斷崖式急凍 氣象署：低溫探16度雨彈到家門口了！午後全台變天 西半部大雨轟炸、台中以南大雷雨明天全台大雨！氣象署：下周三降溫、最冷剩15度 北台灣濕冷有感今天全台炸雷雨！氣象署：下周三起降溫最冷 溫度溜滑梯下探15度 張志浩編輯記者畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》電玩生活中心擔任記者，文章主題涵蓋家機、手遊、PC等，以生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議題。作品集 中央氣象署大雨特報陸上強風特報澎湖縣桃園市