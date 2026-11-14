鋒面逐漸通過，易有短延時強降雨，中央氣象署今（14）日發布「大雨特報」，澎湖有局部大雨發生的機率，南部也有局部較大雨勢發生，此外，桃園以南也要留意6級以上或陣風8級以上發生的機率，氣象署發布「陸上強風特報」，警戒時間持續到明（15）日。

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🟡115/11/14 發布大雨特報
◾影響時間：14日下午至15日晨
◾大雨：澎湖縣

⚠️陸上強風特報
📌影響時間：14日晚上至15日晚上
📍黃色燈號：桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣

▲氣象署針對桃園以南、台東、澎湖等地發布「陸上強風特報」。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲氣象署針對桃園以南、台東、澎湖等地發布「陸上強風特報」。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲鋒面逐漸通過，澎湖有局部大雨發生的機率，南部也有局部較大雨勢發生。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲鋒面逐漸通過，澎湖有局部大雨發生的機率，南部也有局部較大雨勢發生。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》電玩生活中心擔任記者，文章主題涵蓋家機、手遊、PC等，以生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議題。