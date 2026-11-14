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▲一粒目前正在休長假，每天發文向粉絲報告近況，並規劃下一步。（圖／一粒IG＠ilixoxov）

一粒上個月初發文宣布將離開待了3年的台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」，自己會好好思考未來動向並親自跟大家報告，沒想到，近日卻有媒體報導她將「宣布轉戰樂天桃猿」，對此，正在休假的本人無奈發聲，「請給我一點空間...」正在韓國度假的一粒，昨（13）日在IG放上一則新聞報導截圖，其中一段內容指出她在與台鋼3年合約到期後，將會宣布轉至樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」，針對報導，一粒在配文寫下：「我什麼時候宣布了？我都不知道...在合約到期之前請給我一點空間～我很認真在放假的說...」上個月7日，台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars宣布，一粒、李樂、妡0、艾琳、黃澄澄、筱雯和圈圈7名成員，隨著本季賽季接近尾聲也將從球團畢業，一粒隨後發文感謝公司3年來的栽培和照顧，以及隊友們一路的陪伴，「即使我們不再一起站在同一個舞台上，我也會一直支持著你們」。對於球迷的支持，一粒說：「謝謝你們一路看著我走到現在；謝謝你們的每一次應援、每一句鼓勵、每一張照片、每一份心意。有很多時候，也許你們不知道，是你們讓我在覺得累、覺得迷惘的時候，又多了一點繼續往前走的力量。」至於下一個階段會走去哪裡，一粒表示，自己會好好思考方向，「有新動向我會親自向大家報告，不知道未來會遇見什麼樣的人、什麼樣的風景，但我很期待！」