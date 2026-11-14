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黃仁勳動用史丹佛人脈 助員工搶進臨床試驗

開會當場畫白板清點 憑數字解決問題

深耕細節成輝達DNA 籲員工延續創新精神

輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳離職風波持續延燒，與此同時，公司內部也有傳出希望他回鍋的聲音。輝達工程團隊主管、 GPU加速機器學習總監澤德萊夫斯基（John Zedlewski）最新在社群平台X發表長文，不僅首度公開黃仁勳曾私下動用人脈助他抗癌的往事，更以親身經歷剖析黃仁勳親力親為的工程管理哲學，反駁外界對其冷酷無情的質疑。該篇貼文發布不到半天時間，瀏覽量已達到120萬次，並獲得超過1.2萬個讚。面對近期外界對黃仁勳領導風格的種種議論，澤德萊夫斯基直言，每個人對這場風波都可以有不同解讀，但若指控黃仁勳並非真正關懷下屬，則完全背離事實。他透露，自己罹患了一種極為棘手的癌症，去年病情惡化再度住院、處於人生最低谷時，他將消息告知了黃仁勳。黃仁勳獲悉後，第一時間聯繫了史丹佛大學（Stanford University）的人脈，協助澤德萊夫斯基省去繁複的醫療行政審查流程，火速獲得一項臨床試驗的參與資格，而事後也證明該療法與他的病情高度契合。澤德萊夫斯基感性表示，黃仁勳對他的恩情，已非筆墨所能形容。除了私底下的溫暖舉動，澤德萊夫斯基也回憶起過去在自駕車部門任職時，親眼見證黃仁勳如何以深厚的技術底蘊解決跨團隊僵局。當時，A團隊以運算速度過慢為由，拒絕採用B團隊開發的軟體框架。黃仁勳對此感到不解，認為該框架本質上只是將一系列已最佳化的CUDA運算核心依序串接，效能理應不至於低落。為找出癥結，黃仁勳當場要求B團隊的主管在白板上完整繪製出該框架的資料流序列，並逐一標記出所有的記憶體複製（memcpy）指令。結果顯示，各個運算管線階段之間存在大量多餘的記憶體複製，正是拖慢整體速度的元兇。澤德萊夫斯基指出，這場會議讓在場所有人一眼看清系統為何無法達到「光速」（Speed of Light，輝達內部對極限效能的代稱）標準，過程中沒有派系角力，也無人以職權壓人，純粹靠客觀數字便讓團隊迅速達成共識。澤德萊夫斯基認為，這段經歷揭示了輝達的核心管理法則：當問題浮現時，高階主管絕不能畏懼探究底層細節，領導者更必須具備足夠的技術專業與坦誠態度，在會議當下即時切入核心，而非用「一週後再回覆」來敷衍了事。澤德萊夫斯基表示，自己在輝達最成功的幾場高層匯報，全歸功於事前做足準備、能精準交代團隊工作的每一個環節；反之，最挫敗的時刻則是因為對技術理解不夠深入，無法真正排除障礙。他強調，這種不妥協的「求真精神」早已內化為輝達的企業基因，並非黃仁勳一人獨有。凡是向輝達資深副總裁簡報過的人都清楚，隨時可能面臨針對物理極限與技術細節的嚴厲拷問；但也正因如此，無論新舊主管都能在對的場合中，於一小時內直指問題核心，省去長達數月的無效溝通。文末，澤德萊夫斯基呼籲同仁，向黃仁勳留下的精神遺產致敬的最佳方式，就是延續過去三十年來千錘百鍊的專業水準，在「使命至上」的原則下大膽承擔風險、快速試錯，持續推動輝達與整個科技產業向前邁進，用未來幾個月乃至幾年內推出的新產品證明團隊實力。