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鋒面雨勢持續到今晚 明起東北季風增強

▲周一、周二雨勢較為趨緩，周三會有新一波鋒面通過、東北季風增強。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

下周三強冷空氣南下 北台灣最冷跌破15度

▲下周三至下周五（11月18日至11月20日）還有一波更強冷空氣南下，北台灣氣溫將出現斷崖式下滑。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今（14）日晚間鋒面持續影響，西半部、中南部仍有較大雨勢，中央氣象署預報員王品翔表示，明（15）日東北季風增強，北海岸、宜蘭也要留意局部大雨。下周三（11月18日）更強冷空氣南下，北台灣白天高溫僅20至22度，周四晚間至周五清晨（11月19日至11月20日）低溫下探15至16度，空曠地區不排除跌破15度，且北部、東半部濕冷天氣恐持續至下周六（11月21日）。王品翔說明，今天晚間鋒面持續影響，台灣西半部、中南部仍要留意較大雨勢，明天白天水氣減少，不過東北季風增強，因此降雨區域轉以桃園以北、東半部為主，明晚至下周一清晨，北海岸、宜蘭有局部較大雨勢。王品翔指出，下周二東北季風減弱，僅剩東半部、恆春有零星降雨；下周三至下周六，新一波更強的東北季風南下，桃園以北、東半部普遍都有不定時的局部短暫雨，山區也要注意局部降雨。氣溫方面，王品翔提及，明後天北台灣雲量較多，低溫21至23度、高溫24至27度，中南部白天高溫28度左右；提醒民眾，下周三至下周六將有一波顯著降溫，北台灣白天高溫只有20至22度，周四晚間至周五清晨氣溫最低，北部僅15至16度，空曠地區可能跌破15度，其他地區白天高溫23至24度，低溫18至20度。