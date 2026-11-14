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中油加碼吸收汽柴油價格 已擴大吸收約353.6億

台灣中油公司今（14）日宣布，自下週一（16日）凌晨零時起至11月22日晚上12時止，汽、柴油價格維持不調整，分別為92無鉛汽油每公升31.2元、95無鉛汽油每公升32.7元、98無鉛汽油每公升34.7元、超級柴油每公升29.9元。中油說明，中東地區原油供應及運輸風險仍高，國際油價高檔震盪。為照顧國內民生與平穩物價，經整體評估，政府擴大貨物稅減徵，汽、柴油分別吸收3.7元及2.1元。為維持亞鄰最低價並持續執行美伊戰爭專案平穩機制，11月16日至11月22日台灣中油公司各再加碼吸收2.3元及3.7元，合計汽、柴油各共吸收6.0元及5.8元；國內汽、柴油價格維持不調整。台灣中油公司2月28日至11月15日執行專案平穩各項措施，汽、柴油合計擴大吸收約353.6億元。中油表示，將持續掌握國際政經情勢及油品市場供需變化，同時配合政府穩定物價政策滾動檢討。國內汽、柴油零售價格為亞鄰國家最低價，實際零售價格以各營業點公告為準。