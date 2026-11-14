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百萬YouTuber蔡阿嘎時常在社群公開海外旅遊心得，想不到這次到日本住飯店時，居然意外解鎖房間的隱藏功能，那就是看起來超不起眼的金屬小圓盤，拉開居然是晾衣繩，讓他忍不住說「我現在才知道！」蔡阿嘎今日在IG公開新影片，「難道只有我現在才知道？」只見日本飯店浴室的牆壁上，都有一個謎樣的圓形金屬裝置，上面還有一個小東西可以拉，其實這是飯店常見的隱藏式曬衣繩，用法也相當簡單，只要拉動裝置上的繩子，固定到另一端的鉤子上，就會變成一條晾衣繩。只要在旅程中洗完澡想晾毛巾、衣服，或是突然衣架不夠用時，就可以馬上派上用場，洗完的衣服也可以直接掛在上面，對於行李精簡、住宿空間有限的旅客來說相當方便。除了晾衣服，這條拉繩還有另一個用途，那就是幫衣服除臭，到日本玩少不了烤肉、拉麵的重口味美食，每次吃完都會沾滿油煙味，一整天下來都會臭臭的，蔡阿嘎表示，可以趁洗完澡掛在上面散味，甚至可以順便乾燥一舉兩得。這項日本飯店的隱藏設計曝光後，讓不少網友直呼長知識，看似不起眼的一條繩子，居然能解決晾衣服的麻煩，讓人再次感受到日本飯店在空間運用上的小巧思。