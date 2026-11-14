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▲台灣中油公司石化事業部舉辦職安及石化盃勞資和諧慢速壘球賽，球員代表宣示守則。(圖／中油石化事業部提供)

▲台灣中油公司石化事業部執行長黃三泰致詞。(圖／中油石化事業部提供)

▲台灣中油公司石化事業部執行長黃三泰為慢速壘球賽開球。(圖／中油石化事業部提供)

台灣中油公司石化事業部於今(14)日，在高雄市小港區大坪頂壘球場，舉辦115年中油職安盃及高雄市第16屆石化盃勞資和諧慢速壘球賽，吸引來自各石化業者共21支隊伍、近400位選手參與競技，期增進員工團隊合作精神，以及石化同業互動交流，以凝聚石化業廠商勞資和諧。台灣中油公司石化事業部115年中油職安盃及高雄市第16屆石化盃勞資和諧慢速壘球賽，是由中油石化事業部執行長黃三泰主持，高雄市政府勞工局局長江健興、副局長皮忠謀、高雄市議員王耀裕、邱于軒、石化產業總工會副理事長鄭寶柱等人與會，在球員代表宣示比賽守則，以及黃三泰開球後，隨即展開比賽。台灣中油公司石化事業部執行長黃三泰表示，此一慢速壘球賽，每年均由中油公司石化事業部與高雄市石化業產業總工會共同辦理，今(115)年已來到第16屆，此次參賽隊伍共有21隊隊伍，近4百位選手參賽，決賽將取前4名頒發獎品及獎盃。黃三泰說，近年石化產業面臨多重挑戰，在充滿變化的環境下，更需要大家齊心協力去克服，而壘球賽講求團隊合作、戰術運用，期盼透過運動競賽的方式，凝聚石化業廠商團結精神。黃三泰指出，壘球賽不僅是運動競技，更講求默契與合作，如同石化產業每項工作都需要團隊支援、整合力量，此次賽事象徵石化產業跨廠、跨公司的合作與團結精神，期盼藉由此一比賽加深情誼、凝聚力量，共同面對挑戰，並走出產業困境。黃三泰並指出，石化事業部未來也會持續舉辦各種活動，與各石化業廠商、在地居民保持良好互動，並持續落實「優油、潔能、減碳」3大目標，期盼作為其他石化業者效仿的對象，共同朝轉型的目標前進，開創石化產業的新發展。